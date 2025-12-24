Зеленський оприлюднив 20 пунктів мирного плану: повний текст

Сьогодні, 24 грудня, на тлі запеклих дипломатичних баталій у США глава держави Володимир Зеленський розкрив деталі масштабного проєкту мирної угоди. План, що складається з 20 пунктів, має стати фундаментом для завершення війни в Україні.

Цьому анонсу передував справжній переговорний марафон у Маямі (20–21 грудня), де українська делегація та представники Кремля (зокрема Кирило Дмитрієв) окремо комунікували з командою Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вже 23 грудня Зеленський підтвердив: драфти ключових документів готові.

Пункти плану розкрило Суспільне.

Мирний план: перелік пуктів

Центральною частиною плану є жорсткі гарантії того, що агресія не повториться. План передбачає:

Повне перепідтвердження незалежності та територіальної цілісності України;

Юридично зафіксована відмова від агресії між Києвом та Москвою;

Постійний моніторинг лінії зіткнення за допомогою супутників, безпілотників та систем раннього попередження;

Надання Україні фундаментальних міжнародних гарантій;

Збереження ЗСУ у мирний час на рівні 800 000 військових;

Гарантії від США, НАТО та європейських партнерів, що за змістом відповідають принципу колективної оборони Альянсу;

Росія повинна закріпити політику ненападу у власному законодавстві та ратифікувати це в парламенті;

Підтвердження без’ядерного статусу України в межах ДНЯЗ;

Лінія фронту в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях станом на дату угоди фіксується як фактична лінія зіткнення;

Набрання угодою чинності можливе лише після повного виведення російських військ із Харківської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей;

Зобов’язання сторін ніколи не намагатися змінити територіальні домовленості військовим шляхом.

План Зеленського — це не лише про зброю, а й про економічне диво після війни:

Членство в Євросоюзі у чітко прописані терміни та привілейований доступ до ринків;

Окрема угода про створення фондів для розвитку AI, дата-центрів та високих технологій;

Спільна модернізація та експлуатація газової інфраструктури. Україна сама визначатиме пріоритети витрат своєї частки коштів;

Спеціальні фонди для реконструкції постраждалих міст та гуманітарних потреб.

Прискорене укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та США;

Спільна експлуатація ЗАЕС (Україна, США, РФ) — пункт, щодо якого переговорники поки що шукають спільну мову.

Гуманітарний аспект та політичний контроль

Останні кроки плану спрямовані на стабілізацію суспільства та міжнародний нагляд:

Безперешкодне використання Дніпра та Чорного моря для бізнесу, демілітаризація Кінбурзької коси;

Повернення всіх військовополонених (всіх на всіх), цивільних заручників, дітей та політв’язнів. Створення освітніх програм для подолання упереджень та захисту мов меншин;

Угода має бути юридично обов’язковою. Створюється Рада миру під головуванням президента США з механізмом санкцій за порушення. Також передбачено проведення виборів в Україні у стислі строки після підписання.

Фінальний акорд плану — негайне припинення вогню одразу після того, як всі сторони поставлять свої підписи під документом.

