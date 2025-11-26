Для тебе Новини

Дедлайну для підписання угоди між Україною та РФ немає — Трамп

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Листопада 2025, 10:00 2 хв.
дедлайн трампа
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь