Дедлайну для підписання угоди між Україною та РФ немає — Трамп

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про встановлення дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він наголосив, що справжній дедлайн — це кінець війни, і всі сторони вже втомилися від конфлікту, який забирає надто багато життів — про це читай у матеріалі.

“У мене немає дедлайну”: Трамп про підписання мирної угоди

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп повідомив, що його спеціальний представник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. Там він обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним запропонований США мирний план.

На запитання преси про те, чи залишається актуальним дедлайн на День подяки (27 листопада), чи є новий термін, Трамп відповів:

Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати…

Щодо самого плану Трамп уточнив, що початкова версія з 28 пунктів була лише концепцією, а не повноцінним документом. За його словами, кількість пунктів уже скоротилася:

Це була концепція… Звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22 пунктів.

Білий дім поки не розголошує деталі зустрічі Віткоффа з Путіним, але очікується, що фокус буде на ключових пунктах, таких як припинення вогню, обмін полоненими та гарантії безпеки.

