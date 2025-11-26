Дедлайна для подписания соглашения между Украиной и РФ нет — Трамп

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию об установлении дедлайнов для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что настоящий дедлайн — это конец войны, и все стороны уже устали от конфликта, который уносит слишком много жизней.

“У меня нет дедлайна”: Трамп о подписании мирного соглашения

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что его специальный представитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. Там он обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным предложенный мирный план США.

На вопрос прессы о том, остается ли актуальным дедлайн на День благодарения (27 ноября) и есть ли новый срок, Трамп ответил:

Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем… У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн для меня? Когда все кончится. И я думаю, что все устали воевать…

Что касается самого плана, то Трамп уточнил, что начальная версия из 28 пунктов была лишь концепцией, а не полноценным документом. По его словам, количество пунктов уже сократилось:

Это была концепция… Оттуда они берут каждый из 28 пунктов и затем вы доходите до 22 пунктов.

Белый дом пока не разглашает детали, но ожидается, что фокус будет на ключевых пунктах, таких как прекращение огня, обмен пленными и гарантии безопасности.

