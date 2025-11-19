Новости “фейковые” и “неправильные”: Трамп хочет лишить лицензии один из телеканалов

Президент США Дональд Трамп предложил Федеральной комиссии по связи рассмотреть вопрос лишения телекомпании ABC News лицензии на вещание из-за критического освещения его деятельности.

Заявление прозвучало во время встречи в Овальном кабинете с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, отмечает Укринформ. Трамп обвинил сеть в 97% негативном освещении, назвав его фейковым и неправильным. Читай в материале, почему Трамп решил отменить лицензию телекомпании.

Лишение лицензии одной из телекомпаний: что известно

По словам Трампа, ABC News не является надежным источником информации, поскольку 97% их освещения — фейковое и настолько неправильное. Он сослался на неудобный вопрос журналиста ABC во время встречи, который спросил о причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамала Хашогги и почему Трамп не обнародовал все файлы по делу Джеффри Эпштейна.

Я думаю, что ABC следует лишить лицензии, потому что ваши новости такие фейковые и такие неправильные! У нас есть замечательный комиссар, который должен это рассмотреть

, — ответил Дональд Трамп.

Контекст заявления включает предыдущие угрозы со стороны председателя FCC Брендана Карра, который в сентябре 2025 года предлагал лишить Disney (материнскую компанию ABC) лицензии из-за критических комментариев ведущего Джимми Киммела по поводу убийства ультраправого идеолога Чарли Кирка. Однако после острой общественной реакции на угрозу свободе прессы шоу вернули в эфир.

Трамп также защитил принца бин Салмана, утверждая, что тот ничего не знал о деле Хашогги, и обвинил демократов в проблемах с обнародованием файлов Эпштейна, критикуя прессу за недостаточное внимание к этому.

