Шатдаун в США завершился: Трамп подписал закон, правительство возобновляет работу

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства, положив конец самому длительному в истории США шатдауну, который длился 43 дня. Об этом сообщает Reuters.

Последствия шатдауна: что вызвало 43 дня паралича

Документ вступил в силу всего через несколько часов после того, как Палата представителей одобрила его соотношением голосов 222 против 209. Сенат поддержал его еще раньше.

Благодаря принятию закона о прекращении шатдауна более 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в вынужденные простои, смогут вернуться к работе уже в этот четверг. Однако пока неясно, как быстро удастся полностью восстановить работу всех государственных структур.

43-дневный правительственный простой стал рекордным и привел к серьезным сбоям в жизни страны.

Во время противостояния по поводу расходов между демократами и республиканцами администрация Трампа впервые в истории:

приостановила коммерческие авиаперевозки по всей стране, что вызвало задержки и отмены рейсов;

приостановила крупнейшую федеральную программу продовольственной помощи, из-за чего миллионы американцев оказались под угрозой остаться без поддержки.

Эксперты предупреждают: полное восстановление работы госучреждений может занять недели, поскольку часть систем была остановлена фактически «на ручнике».

Окончание шатдауна не означает полного решения

Новый закон — временный компромисс. Он финансирует правительство только до 30 января 2026 года, поэтому вопрос, будет ли новый шатдаун, остается открытым.

Ключевое противоречие, которое стало причиной противостояния, — налоговые льготы по Obamacare, срок действия которых истекает.

Демократы настаивали, что их необходимо продлить в рамках любой сделки по восстановлению работы правительства. Этого не произошло, поэтому дискуссия в Конгрессе продолжится.

Прекращение шатдауна: политическая борьба лишь обостряется

Противостояние по поводу расходов стало самым масштабным между демократами и республиканцами с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале этого года.

Шесть демократов даже проголосовали вопреки позиции своей партии — ради прекращения хаоса и возобновления работы государственных структур.

Аналитики считают, что это лишь начало более длительной борьбы за бюджет, налоги и социальные программы — ключевые темы, на которых каждая сторона будет пытаться укрепить свои позиции перед предстоящими выборами.

Ранее мы писали, что под сокращение могут попасть даже те программы, которые считались неприкосновенными.

