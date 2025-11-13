Шатдаун у США завершився: Трамп підписав закон і уряд відновлює роботу

Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, поклавши край найдовшому в історії США шатдауну, який тривав 43 дні. Про це повідомляє Reuters.

Наслідки шатдауну: що спричинило 43 дні паралічу

Документ набув чинності всього за кілька годин після того, як Палата представників схвалила його співвідношенням голосів 222 проти 209, а Сенат підтримав його ще раніше.

Завдяки ухваленню закону про припинення шатдауну понад 800 тисяч федеральних службовців, які були відправлені у вимушені простої, зможуть повернутися до роботи вже цього четверга. Проте поки що незрозуміло, як швидко вдасться повністю відновити роботу всіх держструктур.

43-денний урядовий простій став рекордним і призвів до серйозних перебоїв у житті країни.

Під час протистояння щодо витрат між демократами та республіканцями адміністрація Трампа вперше за історію:

Пригальмувала комерційні авіаперевезення по всій країні, що спричинило затримки та скасування рейсів;

Призупинила найбільшу федеральну програму продовольчої допомоги, через що мільйони американців опинилися під загрозою залишитися без підтримки.

Експерти попереджають: повне відновлення роботи держустанов може зайняти тижні, адже частина систем була зупинена фактично “на ручнику”.

Закінчення шатдауну не означає повного рішення

Новий закон — тимчасовий компроміс. Він фінансує уряд лише до 30 січня 2026 року, тож питання чи буде новий шатдаун залишається відкритим.

Ключова суперечність, яка стала приводом для протистояння, — податкові пільги за Obamacare, термін дії яких спливає.

Демократи наполягали, що їх необхідно продовжити в рамках будь-якої угоди щодо відновлення роботи уряду. Цього не сталося, тож дискусія у Конгресі продовжиться.

Припинення шатдауну: політична боротьба лише загострюється

Протистояння щодо витрат стало наймасштабнішим конфліктом між демократами та республіканцями від моменту повернення Трампа до Білого дому на початку цього року.

Шість демократів навіть проголосували всупереч позиції своєї партії — заради припинення хаосу та повернення роботи державних структур.

Аналітики вважають, що це лише початок тривалішої боротьби за бюджет, податки та соціальні програми — ключові теми, на яких кожна зі сторін намагатиметься зміцнити свої позиції перед майбутніми виборами.

Раніше ми писали, що під скорочення можуть потрапити навіть ті програми, які вважали недоторканними.

