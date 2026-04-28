Amazon кидає виклик Starlink Маска: на орбіту вивели 29 інтернет-супутників

Компанія United Launch Alliance успішно провела один із найскладніших запусків останнього часу. Ракета Atlas V доставила на низьку навколоземну орбіту чергову партію з 29 супутників для проєкту Amazon Leo.

Ця місія стала знаковою не лише через кількість апаратів, а й через їхню сумарну масу, що встановила новий рекорд для цього типу носія. Про це повідомляє Space.com.

Рекордні 18 тонн над Землею

Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал у вівторок, 28 квітня, о 03:53 за київським часом. Головною особливістю місії, що отримала назву Amazon Leo 6, став об’єм корисного навантаження. Ракета підняла у космос 18 тонн обладнання — це найважчий вантаж, який Atlas В коли-небудь виводив на орбіту за всю історію своїх польотів.

Процес розгортання супутників почався через 21 хвилину після старту і відбувався в десять етапів. Уся операція з випуску апаратів у відкритий космос тривала близько 16 хвилин і завершилася повним успіхом.

Пряма загроза Starlink: амбіції Джеффа Безоса

Проєкт Amazon Leo (раніше відомий як Project Kuiper) є головним і найбільш амбітним конкурентом системи Starlink від SpaceX. На сьогоднішній день орбітальне угруповання Amazon лише починає розбудовуватися, але плани компанії вражають: за задумом інженерів, мережа має налічувати понад 3 200 супутників.

Для досягнення цієї мети Amazon доведеться здійснити понад 80 запусків. Наразі виконано лише невелику частину плану:

ULA (Atlas V) — 6 успішних місій;

SpaceX (Falcon 9) — 3 запуски (що цікаво, враховуючи конкуренцію між Маском та Безосом);

Arianespace (Ariane 6) — 1 місія.

Темпи розгортання мережі планують нарощувати. Вже найближчим часом, у середу, очікується старт європейської ракети Ariane 6 із Французької Гвіани, яка має доправити на орбіту наступну партію інтернет-вузлів для Amazon.

Попри те, що SpaceX наразі домінує на ринку супутникового інтернету, Amazon активно використовує потужності різних космічних операторів, щоб максимально швидко скоротити дистанцію та запропонувати світу альтернативний широкосмуговий доступ до мережі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!