Перший за 19 років візит монарха до США: що відомо про перебування Чарльза III у Вашингтоні

США та Велика Британія засвідчили непохитність своїх спеціальних відносин під час першого за останні дев’ятнадцять років державного візиту британського монарха до Америки.

У понеділок, 27 квітня 2026 року, президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп зустріли Його Величність Короля Чарльза III та Королеву Каміллу біля південного портика Білого дому.

Програма першого дня була підкреслено теплою та неформальною: після традиційного чаювання в Зеленій кімнаті пари відвідали нещодавно розширену пасіку Білого дому на Південній галявині, що стало реверансом у бік відомої прихильності короля до екологічних ініціатив.

Трамп та Чарльз III в Овальному кабінеті: про що говорили лідер США та британський монарх

Сьогодні, 28 квітня, візит перейшов у свою офіційну та найбільш урочисту фазу. Ранок розпочався з масштабної церемонії прибуття на Південну галявину, яка вперше в історії державних візитів включала проходження урочистим маршем представників усіх шести родів військ Збройних сил США.

Під звуки 21-гарматного салюту та національних гімнів у виконанні оркестру морської піхоти The President’s Own монарх провів огляд військ. Після завершення церемоніальної частини лідери держав перейшли до Овального кабінету для проведення двосторонніх переговорів, результати яких, за попередніми даними, залишаться закритими для преси.

Водночас перша леді та королева зосередилися на гуманітарному аспекті: у Тенісному павільйоні Білого дому відбувся освітній захід, де студенти вивчали спільну історію двох країн та цифрові архіви в межах ініціативи Меланії Трамп Спільно плекаємо майбутнє.

Кульмінацією перебування монарха у Вашингтоні стане його виступ перед обома палатами Конгресу — подія надзвичайної рідкості, адже до цього лише королева Єлизавета II зверталася до американських законодавців у 1991 році.

Очікується, що промова короля підкреслить вікову військову та культурну солідарність націй. Вечір вівторка завершиться урочистою державною вечерею у Східній кімнаті, деталі меню та дрескоду якої до останнього тримаються в секреті Офісом першої леді.

Вже завтра, 29 квітня, королівське подружжя вирушить до Нью-Йорка, де вшанує пам’ять жертв терактів 11 вересня та зустрінеться з родинами рятувальників, а королева Камілла відвідає літературний захід до 100-річчя Вінні-Пуха.

Завершиться чотириденний марафон 30 квітня символічним покладанням вінків на честь загиблих воїнів обох держав, що стане фінальним акордом візиту перед відбуттям монарха на Бермудські острови.

Раніше ми писали, що відомо про напад на Трампа — читай в матеріалі подробиці розслідування та мотиви нападника.

