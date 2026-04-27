Напад на Трампа: що відомо про стрілянину під час вечері у Вашингтоні та підозрюваного

Увечері 25 квітня 2026 року у Вашингтоні під час традиційної вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі в готелі Washington Hilton пролунали постріли. Надзвичайна подія сталася в розпал заходу, змусивши сотні високопосадовців, журналістів та дипломатів шукати прихистку під столами.

Секретна служба США спрацювала миттєво, евакуювавши президента Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп, віцепрезидента Джей Ді Венса та ключових міністрів адміністрації.

Серед присутніх була і посол України в США Ольга Стефанішина, яка згодом повідомила про безпеку перших осіб держави та знешкодження нападника під час спроби прорватися до бальної зали.

Замах на Трампа: що відомо про розвиток подій

Підозрюваним у скоєнні нападу виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Торренса, штат Каліфорнія. Як з’ясувало слідство, Аллен був офіційним гостем готелю Washington Hilton і використав цей статус, щоб максимально наблизитися до зони безпеки.

Озброєний рушницею, пістолетом та кількома ножами, він атакував пост Секретної служби. Під час сутички один із агентів отримав вогнепальне поранення, проте його життя врятував бронежилет; наразі стан правоохоронця оцінюють як задовільний.

Сам нападник не отримав кульових поранень і був затриманий на місці. Президент Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social високо оцінив дії силовиків, назвавши їхню роботу фантастичною, а самого стрільця — дуже психічно хворою людиною.

Коул Томас Аллен: подробиці маніфесту

Розслідування виявило шокуючі подробиці підготовки до теракту. Приблизно за 10 хвилин до початку атаки Аллен надіслав членам своєї родини електронний лист, який правоохоронці кваліфікували як маніфест.

У документі він називав себе дружнім федеральним убивцею і заявляв про намір ліквідувати посадовців адміністрації Трампа, розставивши їх за пріоритетністю від найвищого до найнижчого рангу.

Цікаво, що єдиним винятком у його списку мішеней став директор ФБР Каш Патель, якого Аллен прямо вказав як особу, що не підлягає знищенню. Саме Патель під час стрілянини закрив своїм тілом дівчину та одним із останніх залишив залу під охороною.

Слідство встановило, що Коул Аллен — високоосвічена людина, випускник престижного Каліфорнійського технологічного інституту, інженер-механік та розробник відеоігор. За словами сестри затриманого, він раніше брав участь у політичних протестах і часто робив радикальні заяви про необхідність вирішити світові проблеми.

Виконувач обов’язків генпрокурора Тодд Бланш повідомив, що Аллену буде висунуто офіційні звинувачення у спробі вбивства федерального офіцера та незаконному використанні вогнепальної зброї.

Тим часом вечерю кореспондентів, яка вперше за довгий час проходила за участю Трампа, відкладено щонайменше на місяць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!