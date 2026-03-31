На честь Трампа: у Флориді перейменували аеропорт Палм-Біч

Ім’я Дональда Трампа продовжує все глибше вкорінюватися в державну топоніміку та інфраструктуру США. Цього понеділка губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав резонансний законопроєкт, згідно з яким міжнародний аеропорт Палм-Біч відтепер носитиме ім’я 45-го президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Це рішення стало черговим кроком у масштабній кампанії з увічнення імені Трампа у Флориді — штаті, який став для нього рідним домом після переїзду з Нью-Йорка у 2019 році.

Чому аеропорт Палм-Біч змінить назву

Перейменування повітряної гавані — процес не лише політичний, а й технічно складний. Наразі необхідно подати офіційний запит до Федерального управління цивільної авіації. Фахівцям доведеться оновити численні бази даних, польотні карти та навігаційні системи.

Цікаво, що ініціатива не обмежується лише зміною вивісок. Конгресмен Браян Маст уже запропонував змінити і офіційний трилітерний код аеропорту: замість звичного PBI він хоче запровадити DJT — ініціали Дональда Трампа.

Дональд Трамп на доларах та золотих монетах

Окрім аеропорту, ім’я Трампа цього літа з’явиться і в гаманцях американців. Міністерство фінансів США підтвердило, що підпис президента вперше в історії почнуть друкувати на паперовій валюті.

Список об’єктів та програм, що носять ім’я Трампа, стрімко зростає. Як зазначає видання, воно вже закріплене за:

Новим класом військових кораблів ВМС США;

Спеціальною візовою програмою для великих інвесторів;

Державним порталом із продажу рецептурних ліків.

Більше того, вплив Трампа поширився і на культурно-дипломатичну сферу. Його ім’я додали до назв Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді та Інституту миру США у Вашингтоні.

Фінальним акордом цієї хвилі перейменувань стало затвердження федеральною мистецькою комісією пам’ятної золотої монети із зображенням Трампа. Її випуск приурочений до 250-ї річниці заснування Америки, яку країна святкуватиме вже цього року.

Цікаво, що тренд на вшанування американського політика вийшов далеко за межі Сполучених Штатів і знайшов відгук навіть в Україні. Зокрема, у Чернігові теж вирішили відзначити постать 45-го президента США, назвавши на його честь сквер.

