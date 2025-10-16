Сквер імені Трампа в Чернігові: що відомо про резонансне рішення

У Чернігові депутати міської ради ухвалили незвичайне рішення: перейменувати сквер Казка в мікрорайоні Шерстянка на сквер імені Дональда Трампа. Читай у матеріалі, чому депутати прийняли таке рішення та яка реакція у суспільства.

Сквер імені Дональда Трампа на Чернігівщині: причина перейменування

Це сталося 16 жовтня 2025 року під час позачергової сесії, де ініціативу підтримали 22 депутати. Ініціаторкою пропозиції виступила Марина Семененко, голова фракції Європейська солідарність.

За її словами, перейменування має символічний характер і не є офіційним присвоєнням імені, а лише використанням прізвища. Рішення внесли безпосередньо в сесійній залі, без попереднього розгляду комісією з топоніміки та громадських обговорень.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що мета — вшанування видатних політичних лідерів сучасності та привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова.

Жителі сподіваються, що Трамп, як президент США, докладе зусиль для припинення війни в Україні та досягнення стійкого миру, за що може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Наступним кроком планується звернення до Трампа та його родини з запрошенням відвідати Чернігів.

Сквер імені Трампа на Чернігівщині: реакції суспільства

Рішення викликало неоднозначні реакції. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає висування Трампа на Нобелівську премію, якщо той змусить Путіна сісти за стіл переговорів і досягне припинення вогню протягом року.

Водночас представник Українського інституту національної пам’яті Сергій Бутко назвав це надзвичайно грубим порушенням закону. Він наголосив, що в Україні є багато героїв, загиблих за незалежність, чиї імена ігноруються, а перейменування на честь живої особи заборонено законом Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб… (частина 2 статті 3), оскільки оцінку заслуг можна дати лише після смерті.

Попри попередження юристів про можливі порушення, рішення набуло чинності після оприлюднення, з контролем за виконанням покладеним на комісію з архітектури.

