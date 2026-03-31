В честь Трампа: во Флориде переименовали аэропорт Палм-Бич

Имя Дональда Трампа продолжает все глубже укореняться в государственной топонимике и инфраструктуре США. В этот понедельник губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал резонансный законопроект, согласно которому международный аэропорт Палм-Бич отныне будет носить имя 45-го президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Это решение стало очередным шагом в масштабной кампании по увековечиванию имени Трампа во Флориде — штате, который стал для него родным домом после переезда из Нью-Йорка в 2019 году.

Почему аэропорт Палм-Бич изменит название

Переименование воздушной гавани — процесс не только политический, но и технически сложный. Теперь необходимо подать официальный запрос в Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Специалистам предстоит обновить многочисленные базы данных, полетные карты и навигационные системы.

Любопытно, что инициатива не ограничивается лишь сменой вывесок. Конгрессмен Брайан Маст уже предложил изменить и официальный трехбуквенный код аэропорта: вместо привычного PBI он хочет ввести DJT — инициалы Дональда Джона Трампа.

Кроме аэропорта, имя Трампа этим летом появится и в кошельках американцев. Министерство финансов США подтвердило, что подпись президента впервые в истории начнут печатать на бумажной валюте.

Список объектов и программ, носящих имя Трампа, стремительно растет. Как отмечает издание, оно уже закреплено за:

Новым классом военных кораблей ВМС США;

Специальной визовой программой для крупных инвесторов;

Государственным порталом по продаже рецептурных лекарств.

Более того, влияние Трампа распространилось и на культурно-дипломатическую сферу. Его имя добавили к названиям Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди и Института мира США в Вашингтоне.

Финальным аккордом этой волны переименований стало утверждение федеральной комиссией по искусству памятной золотой монеты с изображением Трампа. Ее выпуск приурочен к 250-й годовщине основания Америки, которую страна будет праздновать уже в этом году.

Примечательно, что тренд на чествование американского политика вышел далеко за пределы Соединенных Штатов и нашел отклик даже в Украине. В частности, в Чернигове также решили отметить фигуру 45-го президента США, назвав в его честь сквер.

