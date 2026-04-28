Податок на спадщину в Україні 2026: хто має платити і який процент

Війна внесла істотні зміни у наш спосіб життя. Чимало людей змінило місце проживання, українці купують нерухомість в інших країнах, дехто змінює громадянство. В цих умовах виникають додаткові питання щодо отримання спадщини. Який податок на спадщину існує в Україні — докладніше про це у матеріалі.

Податок на спадщину: що це таке

Чому держава стягує податок на спадщину? З фінансового погляду, будь-яке успадковане майно вважається доходом, тож, отримавши свідоцтва про право на спадщину, доведеться заплатити податок.

Але така вимога стосується не усіх громадян. Існує чіткий розподіл ступенів спорідненості, який здебільшого й визначає ставку податку.

Хто платить, а хто не платить податок на спадщину

Не потрібно сплачувати за спадщину, тобто 0% ставка призначається у таких випадках:

при отриманні спадщини родичами першого ступеня споріднення, до них відносяться: батьки, батьки чоловіка або дружини, чоловік, дружина, діти, діти чоловіка (дружини), усиновлені діти;

при отриманні спадщини родичами другого ступеня споріднення, до них відносяться: рідні брати, сестри, дід, баба, онуки.

при отриманні спадщини інвалідами І групи, дітьми-сиротами;

Всі інші спадкоємці. які мешкають на території України і є її резидентами сплачують податок 5% + 5% військового збору від суми оцінки об’єкта спадщини.

Найбільшу суму податку: 18% + 5% військового збору від суми оцінки об’єкта спадщини має заплатити спадкоємець-нерезидент. Так називають людину, яка перебуває на території Україні менше ніж 183 дні протягом року.

Для нерезидентів ступінь спорідненості не має значення. Заплатити доведеться всім категоріям.

Як сплатити податок на спадщину

Вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації. Її подають до органу контролю за місцем своєї адреси до 1 травня року, що настає за звітним.

Сплатити податки на задекларовану суму потрібно до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7 ПКУ).

Якщо виникають якісь питання щодо оформлення податкової декларації, спадкоємець має право попросити про консультацію та допомогу з питань щодо її заповнення, і орган контролю має безоплатно її надати. (п.179.10 ПКУ).

Спадкоємці-нерезиденти мають сплатити податок до процесу нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

А якщо спадщина оформлюється в сільських населених пунктах — до моменту оформлення в органі місцевого самоврядування. Нотаріус не видасть спадок без квитанції банку про оплату.

Спадкоємці, які не сплачують податок на спадщину, податкову декларацію не подають. (п.179.2 ПКУ).

При успадкуванні депозиту, сам банк відповідатиме за перерахування сум податку до бюджету.

Штрафи за несвоєчасну сплату податку на спадщину в Україні

Якщо вчасно, до 1 серпня року, що настає за звітним, не сплатити податок за спадщину, доведеться витратити додаткові кошти на штраф:

якщо затримався на 30 днів — 10% від суми боргу;

якщо затримався строком від 31 до 90 календарних днів — 20% від суми боргу;

при затримці більш як 90 днів — 50% від суми боргу.

штраф за те, що вчасно не подав податкову декларацію становить 170 грн.

