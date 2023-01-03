Як оформити дарчу і скільки це коштує: список необхідних документів

Нерухомість не лише продають, а й дарують. Ти можеш подарувати квартиру, будинок, земельну ділянку та інше нерухоме майно.
Для цього потрібно використовувати договір дарування. Як оформити дарчу і скільки це коштує у 2023 році — читай в матеріалі.
Нотаріус Ольга Писанець говорить, що договір дарування (ДД) — це передача права власності від дарувальника до людини, що обдаровується, на безоплатній основі.
Тобто безплатно. Форма договору дарування має бути письмова, з обов’язковим нотаріальним посвідченням.
За словами експерта, для оформлення договору дарування потрібна присутність у нотаріуса обох сторін угоди — дарувальника та обдаровуваного.
Після оформлення договору дарування нотаріус відразу ж реєструє право власності на обдаровуваного.
Після оформлення договору дарування нотаріус відразу ж реєструє право власності на обдаровуваного.
Відповідно дарувальник позбавляється права власності, а обдарований одразу його набуває. Дарчу оформляють у будь-якого нотаріуса того міста, де прописаний дарувальник або обдарований, або за місцезнаходженням квартири, будинку, ділянки.
При даруванні родичу першого та другого ступеня спорідненості податок сплачувати не потрібно.
У такому разі оплачуються лише послуги нотаріуса — 6000–8000 грн.
Документи, необхідні для договору дарування між родичами першого та другого ступеня споріднення (батьки — діти, брати — сестри, бабусі, дідусі — онуки):
Крім цього, у 2023 році людина, що дарує, має принести такі документи:
Після цього нотаріусу потрібно сплатити держмито (1% від оціночної вартості майна). Вже після цього ти отримаєш договір дарування на руки.
За словами Ольги, це — два абсолютно різні документи, метою яких є передача права власності на той чи інший об’єкт.
Основні відмінності:
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