Втратили дім, а іпотека залишилась. Що потрібно знати?

Через війну Росії з Україною багато будинків зазнали ушкоджень. Тисячі людей залишились без даху над головою. Що робити, якщо дім знищили, а іпотека залишилась?

Чи скасовується іпотека та кредит

На жаль, твій обов’язок перед банком виплачувати кредит залишається на умовах кредитного договору, укладеного до настання обставин непереборної сили.

Якщо ж ти маєш іпотеку, за статтею 17 Закону України Про іпотеку вона припиняється у випадку знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.

Що робити далі

Ти можеш звернутись до страхової компанії для відшкодування завданих збитків (форс-мажорними обставинами або обставинами непереборної сили).

Такими обставинами є події починаючи з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення.

Іпотекодавець зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від можливих ризиків (якщо договором цей обов’язок не покладено на іпотекотримача).

У разі настання страхового випадку щодо предмета іпотеки іпотекотримач має переважне право на задоволення своєї вимоги за основним зобов’язанням із суми страхового відшкодування.

Раніше ми розповідали, як змінилися умови праці під час війни.