Утратили дом, а ипотека осталась. Что нужно знать?

Из-за войны России с Украиной многие дома получили повреждения. Тысячи людей остались совсем без крова. Что делать, если дом был уничтожен, а ипотека осталась?

Отменяется ли ипотека и кредит

К сожалению, твоя обязанность перед банком выплачивать кредит остается на условиях кредитного договора, заключенного до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Если же у тебя ипотека, по статье 17 Закона Украины Об ипотеке, она прекращается в случае уничтожения (утраты) переданного в ипотеку здания (сооружения), если ипотекодатель не восстановил его.

Что делать дальше

Ты можешь обратиться в страховую компанию для возмещения причиненного ущерба (форс-мажорными обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы).

Такими обстоятельствами являются события начиная с 24.02.2022 г. до их официального окончания.

Ипотекодатель обязан застраховать предмет ипотеки на его полную стоимость от возможных рисков (если договором эта обязанность не возложена на ипотекодержателя).

В случае наступления страхового случая по предмету ипотеки, ипотекодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своего требования по основному обязательству из суммы страхового возмещения.

Ранее мы рассказывали, как изменились условия труда во время войны.