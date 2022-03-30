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Утратили дом, а ипотека осталась. Что нужно знать?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 30 марта 2022, 22:00
Чи потрібно платити іпотеку, якщо зруйновано будинок? Що робити з іпотекою
Фото: Pexels

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