Как изменятся рабочие будни и зарплаты — закон о новых условиях труда во время войны

В Украине продолжается военное положение. Ещё 24 марта вступи в силу закон о труде, определяющий новые правила работы. Юрист Ирина Власюк рассказала, как изменится трудовая жизнь украинцев, сколько придется работать и как изменятся зарплаты.
После возобновления работы работодатель обязан выплатить работнику начисленные денежные средства, если это не удалось сделать раньше.
Если продолжать работу не может ни предприятие, ни работник, то гарантийные выплаты и возмещения заработной платы будут осуществлены на средства репараций от РФ.
Если причины, мешавшие выполнять работу, устранены и есть возможность продолжить работу, то работодатель обязан обеспечить ею работника и выплачивать зарплату согласно трудовому договору.
С работниками, которые пришли на смену, руководство в праве заключать новые срочные трудовые договоры. То есть, полноценно заменить отсутствующего сотрудника.
Работники могут быть вовлечены в предупреждение или ликвидацию последствий боевых действий.
Работники могут быть вовлечены в предупреждение или ликвидацию последствий боевых действий.
Даже если работа проходит в эпицентре боевых действий.
Однако если твоя работа с этим не связана, то можешь расторгнуть договор без двухнедельного срока предупреждения. Отрабатывать 2 недели не придется.
Если работник находится в отпуске или временно нетрудоспособен, то закон о труде разрешает работодателю его увольнять.
Исключение: декретный отпуск, роды, беременность.
Теперь женщин разрешено привлекать к:
Сотрудники с детьми могут работать сверхурочно, ночью, в выходные и отправляться в командировку. Однако необходимо их согласие.
Если вы потеряли работу, то государство может помочь. Мы подробно объяснили что нужно, чтобы получить финансовую помощь в условиях войны.