Как изменятся рабочие будни и зарплаты — закон о новых условиях труда во время войны

В Украине продолжается военное положение. Ещё 24 марта вступи в силу закон о труде, определяющий новые правила работы. Юрист Ирина Власюк рассказала, как изменится трудовая жизнь украинцев, сколько придется работать и как изменятся зарплаты.

Как изменится рабочее время

Отныне максимальная продолжительность рабочих часов в неделю увеличена от 40 до 60 часов. Время начала и окончания смены определяется работодателем. Рабочая неделя может измениться, вместо 5 рабочих дней будет 6. Время сверхурочной работы становится неограниченным.

Выходные дни

Вместо двух еженедельных выходных будет один, а работников можно привлекать для работы даже в выходные.

Во время государственных праздников выходные отменяются – праздники становятся рабочими днями.

Работникам объектов критической инфраструктуры работодатель может отказать в отпуске, кроме декретного.

Оплата труда

Если твое место работы оказалось в зоне боевых действий или оно не может продолжать работу, то работодатель не несет ответственности за невыплату или несвоевременную выплату зарплаты.

После возобновления работы работодатель обязан выплатить работнику начисленные денежные средства, если это не удалось сделать раньше.

Если объективно место работы не может обеспечить свое дальнейшее функционирование, то трудовой договор может быть расторгнут до стабилизации ситуации.

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Если продолжать работу не может ни предприятие, ни работник, то гарантийные выплаты и возмещения заработной платы будут осуществлены на средства репараций от РФ.

Если причины, мешавшие выполнять работу, устранены и есть возможность продолжить работу, то работодатель обязан обеспечить ею работника и выплачивать зарплату согласно трудовому договору.

Работодатель может приостановить действие отдельных положений коллективного трудового контракта.

Забастовки запрещены.

Прием на работу

Испытательный срок может применяться к любой категории работников.

Если работник не может выполнять работу из-за болезни, эвакуации, отпуска или просто отсутствует на месте работы, то работодатель имеет право заменить его.

С работниками, которые пришли на смену, руководство в праве заключать новые срочные трудовые договоры. То есть, полноценно заменить отсутствующего сотрудника.

Работники могут быть вовлечены в предупреждение или ликвидацию последствий боевых действий.

Увольнение

Если ты работник объектов критической инфраструктуры или привлечен к общественно полезным событиям, то ты не можешь уволиться по собственной инициативе.

Даже если работа проходит в эпицентре боевых действий.

Однако если твоя работа с этим не связана, то можешь расторгнуть договор без двухнедельного срока предупреждения. Отрабатывать 2 недели не придется.

Если работник находится в отпуске или временно нетрудоспособен, то закон о труде разрешает работодателю его увольнять.

Исключение: декретный отпуск, роды, беременность.

Женский труд

Теперь женщин разрешено привлекать к:

тяжелым, вредным, опасным подземным работам.

Сотрудники с детьми могут работать сверхурочно, ночью, в выходные и отправляться в командировку. Однако необходимо их согласие.

Если вы потеряли работу, то государство может помочь. Мы подробно объяснили что нужно, чтобы получить финансовую помощь в условиях войны.