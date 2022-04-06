Як зміняться робочі будні та зарплати — закон про нові умови праці під час війни

В Україні триває воєнний стан. Ще 24 березня вступив у силу закон про працю, який визначає нові правила роботи. Юристка Ірина Власюк розповіла, як зміниться трудове життя українців, скільки доведеться працювати та як зміняться зарплати.

Як зміниться робочий час

Відтепер максимальна тривалість робочих годин на тиждень збільшена від 40 до 60 годин. Час початку і закінчення зміни визначається роботодавцем. Робочий тиждень може змінитися, замість 5 робочих днів може бути 6. Час понаднормової роботи стає необмеженим.

Вихідні

Замість двох щотижневих вихідних буде один, а працівників можна залучати до роботи навіть у вихідні.

Під час державних свят вихідні скасовуються — свята стають робочими днями.

Працівникам об’єктів критичної інфраструктури роботодавець може відмовити у відпустці, окрім декретної.

Оплата праці

Якщо твоє місце роботи опинилося у зоні бойових дій або воно не в змозі продовжувати роботу, то роботодавець не несе відповідальності за невиплату чи невчасну виплату зарплатні.

Після відновлення роботи роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику нараховані кошти, якщо це не вдалося зробити раніше.

Якщо об’єктивно місце роботи не в змозі забезпечити своє подальше функціонування, то трудовий договір може бути розірвано до стабілізації ситуації.

Якщо продовжувати роботу не може ні підприємство, ні працівник, то гарантійні виплати та відшкодування заробітної плати буде здійснено коштом репарацій від РФ.

Коли причини, які заважали виконувати роботу, усунено та є змога продовжити роботу, роботодавець зобов’язаний забезпечити нею працівника й виплачувати зарплатню згідно з трудовим договором.

Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.

Страйки заборонені.

Прийом на роботу

Випробувальний строк можна застосовувати до будь-якої категорії працівників.

Якщо працівник не може виконувати роботу через хворобу, евакуацію, відпустку або просто відсутній на місці роботи, то роботодавець має право замінити його.

З тими працівниками, які прийшли на заміну, керівництво в праві укладати нові строкові трудові договори. Тобто повноцінно замінити відсутнього співробітника.

Працівники можуть бути залучені до попередження або ліквідації наслідків бойових дій.

Звільнення

Якщо ти працівник об’єктів критичної інфраструктури або залучений до суспільно-корисних подій, то ти не можеш звільнитися за власною ініціативою.

Навіть, якщо робота проходить в епіцентрі бойових дій.

Проте, якщо твоя робота з цим не пов’язана, то ти можеш розірвати договір без двотижневого строку попередження. Відпрацьовувати 2 тижні не доведеться.

Якщо працівник знаходиться у відпустці або тимчасово непрацездатний, то закон про працю дозволяє роботодавцю його звільняти.

Виняток: декретна відпустка, пологи, вагітність.

Жіноча праця

Відтепер жінок дозволено залучати до:

важких, шкідливих, небезпечних підземних робіт.

Робітники з дітьми можуть працювати понаднормово, вночі, у вихідні та відправлятися у відрядження. Проте необхідна їхня згода.

Якщо ви втратили роботу, то держава може допомогти. Ми детально пояснили що треба, аби отримати фінансову допомогу в умовах війни.