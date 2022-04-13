Що криється за підозрілими вакансіями під час війни та як не потрапити на гачок

Є така англійська приказка — усе дозволено в коханні та на війні (аll’s fair in love and war). Російським аналогом стало: на війні всі методи хороші. Не дивно, бо росіяни не знають більше нічого, окрім воєн.
Не дивно й те, що окупант вдається до зовсім варварських методів: бомбардування пологових будинків та розстрілювання зелених коридорів з дітьми. Та винахідливості російським терористам не позичати — вони запустили новий гачок.
Центр протидії дезінформації повідомляє про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи.
З 19 березня зафіксовано стрімкий ріст пропозицій для далекобійників. Також встановлено зв’язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів РФ, зазначається у повідомленні.
З 19 березня зафіксовано стрімкий ріст пропозицій для далекобійників. Також встановлено зв’язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів РФ, зазначається у повідомленні.
Відомо, що росіяни намагаються залучити українців до виконання небезпечних завдань, можливе навіть потрапляння в заручники. Все через їхнє погане орієнтування на нашій місцевості, а також через проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні.
Робота на лінії РФ — Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь — Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.
Фото: Unsplash
Центр протидії дезінформації при РНБО України надав перелік посилань небезпечних вакансій.
Така небезпека чекає не лише на чоловіків. Останніми днями все частіше потрапляє на очі реклама в соціальних мережах, спрямована на жінок та молодих дівчат.
До речі, схожі пропозиції викладені не лише російською, а й українською мовою. Тож просимо бути обережними та уважними до подібних оголошень.
У такий спосіб можуть залучити українців до незаконної діяльності, до неочевидної допомоги ворогові, а також для отримання або розповсюдження необхідної йому інформації.
(фото ілюстративне)
Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте про важливі правила життя у воєнний час: не ігноруйте сирени та дотримуйтеся світломаскування.
А якщо ти ще не знаєш, чим небезпечне ввімкнене світло у темну пору доби, радимо прочитати матеріал.