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Почався штурм міста? Поради від поліції, як вберегти себе

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Жовтня 2022, 10:45
Як діяти під час штурму міста - поради Патрульної поліції
Фото: УНІАН

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