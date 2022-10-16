Почався штурм міста? Поради від поліції, як вберегти себе

Мета російських орків — зруйнувати мирні міста та села й залякати українців. Тому російські військові цинічно і холоднокровно використовують важке озброєння для обстрілів житлових кварталів. Але кожне зло зрештою буде покарано, а кожне українське місто — відвойоване в загарбника.

Патрульна поліція України дала поради, як діяти, якщо почався штурм твого населеного пункту.

У жодному разі не підходь до вікон, навіть якщо вони заклеєні.

Заздалегідь заклей вікна скотчем. Клеїти потрібно всю поверхню вікна — стрічка у стрічку.

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Подбай, щоб твій телефон та павербанк (за наявності) були заряджені.

Електроенергія може вимкнутися будь-якої миті, тож не панікуй.

У темний час доби застосовуй світломаскування.

Якщо дуже треба увімкнути світло, намагайся зробити так, щоб його було максимально не видно на вулицю.

Якщо почався обстріл, уже пізно тікати. Залишайся на місці, щоб не наражатися на ще більшу небезпеку.

Не вибігай на вулицю під час обстрілів.

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Правило двох стін

Під час обстрілу між людиною і вулицею має бути як мінімум дві стіни, а краще навіть більше. Перша стіна бере на себе силу вибуху — зруйнуватися може вікно або вся стіна. Друга стіна може бути пошкоджена осколками.

Найкраще ховатися у коридорі, передпокої або ванній, якщо вона розташована всередині квартири. Найнебезпечніші кімнати в приміщенні — бічні.

На жаль, актуальними для українців стають також поради про те, як надавати першу домедичну допомогу. Читай, що робити, якщо бачиш на вулиці пораненого та чому його не варто чіпати одразу.