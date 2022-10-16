Начался штурм города? Советы, как уберечь себя от Патрульной полиции

Цель российских орков — разрушить мирные города и села, и запугать украинцев. Поэтому российские военные цинично и хладнокровно используют тяжелое вооружение для обстрелов жилых кварталов. Но каждое зло в конце концов будет наказано, а каждый украинский город отвоеван у захватчиков.

Патрульная полиция Украины дала советы, как действовать, если начался штурм твоего населенного пункта.

Ни в коем случае не подходи к окнам, даже если они заклеены.

Заранее заклей окна скотчем. Заклеить нужно всю поверхность окна — лента в ленту.

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Позаботься о том, чтобы твой телефон и павербанк (при наличии) были заряжены.

Электроэнергия может отключиться в любой момент, так что не паникуй.

В темное время суток применяй светомаскировку.

Если очень нужно включить свет, старайся сделать так, чтобы его было максимально не видно на улицу.

Если начался обстрел, уже поздно убегать. Оставайся на месте, чтобы не подвергаться еще большей опасности.

Не выбегай на улицу во время обстрелов.

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Правило двух стен

При обстреле между человеком и улицей должно быть как минимум две стены, а лучше даже больше. Первая стена берет на себя силу взрыва — разрушиться может окно или вся стена. Вторая может быть повреждена осколками.

Лучше всего прятаться в коридоре, прихожей или ванной, если она находится внутри квартиры. Самые опасные комнаты в помещении — боковые.

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