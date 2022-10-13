Что делать, если видишь на улице раненого, и почему его не стоит трогать сразу — Надійні поради

К сожалению, реалии дают нам толчок обучаться не новым техникам макраме, рисованию картин или лепке из глины. Необходимыми для каждого навыками становятся знания по базовой гражданской обороне и медицине. О последнем мы и поговорим.

Недавние обстрелы РФ гражданских городов в глубоком тылу Украины показали, что важно уметь быстро сориентироваться и оказать первую неотложную помощь пострадавшему, чтобы уменьшить риск смерти человека еще до приезда врачей.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева в рубрике Надійні поради для СТБ дала несколько советов, что делать, если видишь на улице раненого человека.

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Что делать, если видишь раненого

Для начала издалека позови человека, попробуй привлечь к себе внимание пострадавшего. Если человек не отзывается и не шевелится, не подходи вообще.

Это опасно, особенно если твой город был оккупирован, а затем освобожден. Если человек умер, труп могли заминировать — это частый вражеский прием для нанесения максимального ущерба даже после отступления, — предостерегает Матвеева.

Лучше сообщи о местонахождении человека правоохранительным органам и медикам.

Если человек откликнулся, осмотри место происшествия и подходи, только если тебе ничего не угрожает. Не стоит заниматься помощью прямо под обстрелами, если для этого нет специального образования.

— Помощь в красной зоне, то есть под обстрелами, это то, чему специально обучают военных медиков. Без подходящего опыта можно просто погибнуть.

Найди себе помощника — любого из прохожих, кто согласится. Пока ты будешь оказывать первую помощь, помощник следит за состоянием раненого и набирает 103.

Кстати, подходить нужно со стороны головы травмированного. Если он в шоковом состоянии, может начать сопротивляться — есть риск, что тебя могут травмировать.

Осмотри человека на наличие опасных для жизни кровотечений на руках или ногах. Большая потеря крови — причина смерти примерно 80% раненых. Если кровотечение на конечностях есть, нужно быстро наложить жгут. Это может быть просто очень тугая повязка из любого куска ткани (порви на полосы свою футболку, можно использовать шнурки, даже шлейки от бюстгальтера).

Как накладывать жгут раненому

Зафиксируй жгут выше места ранения (наложив его на ткань, не на голое тело), ​​сильно затяни, вставь в узел любую палку и закрути, чтобы затянуть еще больше. Убедись, что кровь остановилась, но конечность теплая.

Напиши чем-либо на руке или даже лбу раненого время, когда был наложен жгут — летом его нельзя держать более двух часов, а зимой — всего час.

Пока ты оказываешь помощь, узнай у человека его имя и ситуацию, которая произошла. Это успокоит раненого и позже пригодится врачам ― если пострадавший до их приезда потеряет сознание.

Не сдвигай пострадавшего с места. Особенно если он находится в неестественной позе. Есть риск, что у него сломанный позвоночник, и так ты можешь сделать только хуже. Без медицинского опыта и аптечки ты больше ничем не поможешь.

Следует оставаться рядом с раненым до приезда врачей. Расскажи им кратко, что знаешь. Если раненый в сознании и может продиктовать номер одного из родственников, позвони близким.

Практические уроки по медицинской помощи сейчас можно найти на разных курсах. Об одних из них мы рассказывали тебе ранее: Соломенские котики учат базовым правилам спасения раненых.

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