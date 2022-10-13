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Что делать, если видишь на улице раненого, и почему его не стоит трогать сразу — Надійні поради

Виктория Мельник, редактор сайта 13 октября 2022, 19:00
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Фото: Pexels

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