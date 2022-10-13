Що робити, якщо бачиш на вулиці пораненого, та чому його не варто чіпати одразу — Надійні поради

На жаль, реалії дають нам поштовх навчатися не нових технік макраме, малювання картин чи ліплення з глини. Необхідними для кожного навичками стають знання з базової цивільної оборони та медицини. Про останнє ми й поговоримо.

Нещодавні обстріли РФ цивільних міст у глибокому тилу України показали — важливо вміти швидко зорієнтуватися та надати першу невідкладну допомогу постраждалому, щоб зменшити ризик смерті людини ще до приїзду лікарів.

Українська телеведуча Надія Матвєєва у рубриці Надійні поради для СТБ дала кілька порад, що робити, якщо бачиш на вулиці поранену людину.

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Що робити, якщо бачиш пораненого

Для початку здалеку поклич людину, спробуй привернути до себе увагу постраждалого. Якщо людина не відгукується і не ворушиться, не підходь узагалі.

Це небезпечно, особливо якщо твоє місто було окуповане, а потім звільнене. Якщо людина померла, труп могли замінувати ― це частий ворожий прийом для завдання максимальної шкоди навіть після відступу, — застерігає Матвєєва.

Краще повідом про місцеперебування людини правоохоронні органи та медиків.

Якщо людина відгукнулась, оглянь місце події та підходь, лише якщо тобі нічого не загрожує. Не варто займатися допомогою прямо під обстрілами, якщо для цього немає спеціальної освіти.

— Допомога в червоній зоні, тобто під обстрілами, ― це те, чого спеціально навчають військових медиків. Без відповідного досвіду можна просто загинути.

Знайді собі помічника ― будь-кого з перехожих, хто погодиться. Поки ти надаватимеш першу допомогу, помічник стежить за станом пораненого і набирає 103.

До речі, підходити треба з боку голови травмованого. Якщо він у шоковому стані, може почати пручатися ― є ризик, що травмує тебе.

Оглянь людину на наявність небезпечних для життя кровотеч на руках чи ногах. Велика втрата крові ― причина смерті приблизно 80% поранених. Якщо кровотеча на кінцівках є, треба швидко накласти джгут. Це може бути просто дуже туга пов’язка з будь-якого шматка тканини (порви на смуги свою футболку, можна використати шнурки, навіть шлейки від бюстгальтера).

Як накладати джгут пораненому

Зафіксуй джгут вище місця поранення (наклавши його на тканину, не на голе тіло), сильно затягни, встав у вузол будь-яку палицю і закрути, щоб затягнути ще більше. Переконайся, що кров зупинилась, але кінцівка тепла.

Напиши будь-чим на руці чи навіть лобі пораненого час, коли був накладений джгут ― влітку його не можна тримати понад дві години, а взимку ― лише годину.

Поки ти надаєш допомогу, дізнайся у людини її ім’я та що трапилось. Це заспокоїть пораненого і пізніше стане в пригоді лікарям ― якщо постраждалий до їхнього приїзду знепритомніє.

Не зрушуй постраждалого з місця. Особливо якщо він у неприродній позі. Є ризик, що в нього зламаний хребет, і так ти можеш зробити тільки гірше. Без медичного досвіду та аптечки ти більше нічим не допоможеш.

Варто залишатися поруч з пораненим до приїзду лікарів. Розкажи їм коротко, що знаєш. Якщо поранений у свідомості та може продиктувати номер когось із родичів, зателефонуй близьким.

Практичні уроки домедичної допомоги зараз можна знайти на різних курсах. Про одні з них ми розповідали тобі раніше: Солом’янські котики навчають базових правил порятунку поранених.

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