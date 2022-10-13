Твоя безпека

Що робити, якщо бачиш на вулиці пораненого, та чому його не варто чіпати одразу — Надійні поради

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 19:00
Перша допомога
Фото: Pexels

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