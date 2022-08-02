Медичне “хрещення” від Солом’янських котиків — практика, яка рятує життя

Замість спільних корпоративів та вихідних у горах компанії організовують для своїх співробітників майстер-класи та тренінги з надання першої медичної допомоги.

Зараз на вагу золота не тільки ці базові знання — їх в стресовій ситуації часто замало. Набагато більшу роль відіграє практика.

Поновлювати практичні навички з першої медичної допомоги необхідно раз на півроку, щоб у разі чого швидко зреагувати, зорієнтуватися і допомогти людині.

Волонтери організації Солом’янські котики навчають правильно накладати турнікет собі й іншим, тампонувати рани від кульових та уламкових поранень тощо.

Так цивільні люди проходять бойове хрещення парамедика і в разі гострої потреби зможуть врятувати життя.

Хоча правила накладання турнікета відоме всім ще зі шкільних часів, та кожен робить помилки, якщо не тренується на регулярній основі.

Солом’янські котики тренують доти, поки в кожного не вийде власноруч накласти турнікет, зупинити кровотечу тощо.

Інструкторка з домедичної допомоги фонду Солом’янські котики Тигра розповіла, що цивільне населення найчастіше отримує уламкові поранення і помирає через втрату крові.

Неправильно накладені джгути або недостатнє тампонування можуть стати причиною великої втрати крові та смерті.

На практиці таке вже неодноразово зустрічалося, тож уміти накладати джгут або турнікет в правильному місці з правильною силою дуже важливо.

Також на спеціальному тренажері Солом’янські котики навчають ще й правильно тампонувати поранення. Наприклад, з якою силою і як довго треба тиснути на нього тощо.

Крім того, що треба вміти правильно допомогти, треба ще й бути готовим надати домедичний порятунок. У воєнний час в будь-якому регіоні кожен має носити при собі:

рукавички — засіб індивідуального захисту; турнікет, джгут; бинт.

Така базова аптечка в поєднанні з практичними навичками значно збільшить шанси на виживання людини до приїзду швидкої допомоги.

Та померти можна не тільки від російських ударів. Війна змусила забути українців про небезпеку Covid-19, який все ще чатує на здоров’я людей. Чи треба знову надягати маски та як вберегтися від пандемії під час війни, читай у нашому матеріалі.

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