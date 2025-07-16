Жінки в армії: як Данія посилює свою обороноздатність

У відповідь на небезпеку, що постійно росте з боку Росії, Данія впроваджує ключові зміни у своїй військовій стратегії.

Країна не лише планує суттєво збільшити витрати на оборону, спрямувавши майже 2 мільярди доларів на оновлення армії, а й ухвалює безпрецедентне рішення: жінки призиватимуться до війська вже з наступного року, що на два роки раніше запланованого терміну.

Нова ера в армії: жінки нарівні з чоловіками

Одним із яскравих прикладів майбутніх змін є 20-річна Катрін. Вона — доброволиця, яка вже проходить інтенсивну військову підготовку в лісових умовах поблизу Копенгагена.

Її група відпрацьовує завдання, максимально наближені до бойових, зокрема, займаючись вистежуванням умовного ворога.

Катрін зазначає, що такі виклики допомагають глибше пізнати людей та суворі реалії військової служби.

Особливе враження на курсанток справили відеокадри реальних бойових дій з України.

Ми спали в наметах, але тільки після перегляду відео з України ми зрозуміли, як важливо встановлювати їх на певній відстані, щоб у разі атаки ворог не зміг одночасно уразити багато людей, — поділилася Катрін.

Цей досвід, за її словами, не лише навчає військової справи, а й готує до дій у мінливій геополітичній ситуації.

Масштабні зміни у призовній системі

Наразі данська армія комплектується з чоловіків, які проходять строкову службу, а нестача добровольців компенсується щорічною лотереєю.

Однак з 1 липня наступного року це зміниться: до участі в лотереї долучаться і жінки, яким виповниться 18 років.

Данія стане третьою країною-членом НАТО, яка запровадить призов жінок. До неї це вже зробили Норвегія, у 2015 році, та Швеція, яка відновила призов для обох статей у 2017 році.

Крім залучення жінок, Данія також планує подовжити термін військової служби з чотирьох до одинадцяти місяців.

Це рішення спрямоване на підвищення обороноздатності країни та дозволить призовним підрозділам брати участь у колективній обороні НАТО, значно посилюючи бойові можливості Данії.

Очікується, що після 11-місячної служби значна частина призовників обере подальшу професійну кар’єру в збройних силах.

Прагнення миру через силу: позиція уряду

Хоча ідея обов’язкової військової служби для жінок викликає неоднозначну реакцію в суспільстві, уряд Данії вважає ці кроки абсолютно необхідними для національної безпеки.

Планується розробити спеціальні програми підготовки для жінок-новобранців та забезпечити їх зручною формою.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен наголосила на головній меті реформи:

Ми переозброюємося не тому, що хочемо війни, ми переозброюємося тому, що хочемо її уникнути.

Цю позицію підтримують і викладачі Королівського військового коледжу Данії, які підкреслюють, що російська агресія становить дедалі більшу загрозу, яку все чіткіше усвідомлюють у Європі.

Ми бачимо, наскільки загострилася ситуація з безпекою в Європі. Конфлікт в Україні продовжується. Думаю, що наше завдання — докласти більших зусиль, щоб зміцнити оборону Данії, — заявляють вони.

Український приклад: жіноча стійкість у ЗСУ

Український досвід є яскравим підтвердженням ефективності залучення жінок до оборони.

З початку повномасштабного вторгнення українські жінки добровільно долучаються до війська.

На початок цього року у Збройних Силах України служить понад 70 тисяч жінок, які виконують різноманітні завдання — від медичних працівників до снайперів.

Їхня відданість та професіоналізм довели, що жінки здатні нарівні з чоловіками захищати свою країну, що слугує потужним прикладом для інших націй.

Окрім того, Данія відома своїм високим рівнем життя та балансом між роботою та відпочинком. Дізнайся, як країна досягла цього, і які практики варто застосовувати. Читай у нашому матеріалі!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!