День зовнішньої розвідки 2026: чому 24 січня є особливою датою для оборони України

Робота зовнішньої розвідки України здебільшого залишається зв тіні — це не заголовки новин, не паради, не виступи на телебаченні.

Проте без ефективної роботи цієї служби наша країна не може бути по-справжньому сильною.

Завдяки інформації, що надають розвідники з різних куточків світу, українське керівництво може прогнозувати дії супротивника, будувати свою дипломатію та на випередження реагувати на невидимі для широкого загалу загрози.

Коли в Україні відзначають День зовнішньої розвідки, про витоки та значення свята — у матеріалі.

День зовнішньої розвідки 2026

В Україні День зовнішньої розвідки у 2026 році традиційно припадає на 24 січня.

День був встановлений указом Президента України від 22 листопада 2018 року як професійне свято співробітників Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Ця дата має історичне обґрунтування: саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці створили перший підрозділ зовнішньої розвідки — відділ закордонної інформації при Політичному департаменті.

День зовнішньої розвідки 2026: як працюють розвідники під час повномасштабної війни

Після 24 лютого 2022 року роль усіх українських спецслужб стала особливо значущою. І хоча основну частину публічних операцій під час повномасштабної війни частіше пов’язують із ГУР чи СБУ, зовнішня розвідка також має критично важливу роль.

СЗРУ рідко розкриває конкретні операції, але є сфери, де її внесок особливо відчутний. Приміром, вважається, що саме ця служба зафіксувала масові поставки артилерійських снарядів Північної Кореї до Росії.

І саме на основі її даних проводиться аналіз співпраці Росії з іншими державами у військовій сфері, і як наслідок —накладаються санкції.

СЗРУ також тісно взаємодіє із західними партнерами, аби посилити політичний тиск на країну-агресорку.

Розвідники працюють не лише з даними про ворога, а й із іншою інформацією, що допомагає владі країни ухвалювати далекоглядні стратегічні рішення: від оборони та дипломатії до економічної безпеки.

Джерело фото: Szru.gov.ua.

Читай також: населення Росії скоро скоротиться на чверть — ГУР розсекретило документи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!