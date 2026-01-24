День внешней разведки 2026: почему 24 января является особой датой для оборони Украины

Работа внешней разведки Украины в большинстве случаев остается в тени — это не заголовки новостей, не парады и не выступления на телевидении.

Однако без эффективной работы этой службы наша страна не может быть по-настоящему сильной.

Благодаря информации, которую предоставляют разведчики из разных уголков мира, украинское руководство может прогнозировать действия противника, выстраивать свою дипломатию и на опережение реагировать на угрозы, невидимые для широкой общественности.

Когда в Украине отмечают День внешней разведки, об истоках и значении праздника — в материале.

День внешней разведки 2026

В Украине День внешней разведки в 2026 году традиционно приходится на 24 января.

День был установлен указом Президента Украины от 22 ноября 2018 года как профессиональный праздник сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Эта дата имеет историческое обоснование: именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике был создан первый подраздел внешней разведки — отдел заграничной информации при Политическом департаменте.

День внешней разведки 2026: как работают разведчики во время полномасштабной войны

После 24 февраля 2022 года роль всех украинских спецслужб стала особенно значимой. И хотя основную часть публичных операций во время полномасштабной войны чаще связывают с ГУР или СБУ, внешняя разведка также играет критически важную роль.

СВРУ редко раскрывает конкретные операции, однако существуют сферы, где ее вклад особенно ощутим. К примеру, считается, что именно эта служба зафиксировала массовые поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи в Россию.

И именно на основе ее данных проводится анализ сотрудничества России с другими государствами в военной сфере, и как следствие — вводятся санкции.

СВРУ также тесно взаимодействует с западными партнерами, чтобы усилить политическое давление на страну-агрессора.

Разведчики работают не только с данными о враге, но и с другой информацией, которая помогает властям страны принимать дальновидные стратегические решения — от обороны и дипломатии до экономической безопасности.

