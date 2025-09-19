Населення Росії скоро скоротиться на чверть: ГУР розсекретило документи

У Головному управлінні розвідки МО України розкрили засекречені документи Росії — у них йдеться про майбутню демографічну катастрофу зокрема. Чим ще поділилися у ГУР і яка доля може чекати на Росію вже найближчі десятиліття?
Росія втратить чверть населення
У ГУР діляться, що закриті від суспільства демографічні звіти РФ вказують на те, що країна очікує на скорочення населення на 25%. Такі прогнози можуть здійснитися вже протягом наступних 50 років.
Брак людей відчувається і зараз — підприємства мають дефіцит робочої сили, у коледжах бракує студентів.
Найгірша демографічна тенденція фіксується на Далекому Сході. Звідти РФ вже забрала більшість чоловіків та відправила на смерть у так званій СВО.
Розпочата Росією війна — одна з визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора, — пишуть у ГУР.
За час війни Росія вже втратила вбитими і пораненими понад мільйон працездатних громадян (переважно чоловіків 20-35 років).
Попри негативну статистику, Росія не збирається припиняти війну проти України найближчим часом.
Як росіяни намагаються компенсувати населення
Аби сповільнити видимі наслідки демографічної кризи, російська влада намагається активно залучати трудових мігрантів, а також уже зараз підвищує виплати молодим матерям, розвиває програми для багатодітних родин.
Зокрема російські депутати пропонують:
- обмежувати продаж презервативів людям у шлюбі;
- включати до стажу жінкам період вагітності й декрету;
- звільнити багатодітних матерів від сплати ПДФО;
- продавати протизаплідні лише за рецептом;
- зробити суспільною нормою наявність трьох дітей у родині.
Крім усього, РПЦ активно узялася за пропагандистську діяльність на цьому напрямку — російські настоятелі називають контрацепцію гріхом.
Та попри своє можливе катастрофічне майбутнє, Росія продовжує дотримуватися напрацьованої схеми — перевиховання молоді під себе. Як Кремль уже зараз вирощує лояльну до влади молодь?
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!