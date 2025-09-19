Населення Росії скоро скоротиться на чверть: ГУР розсекретило документи

У Головному управлінні розвідки МО України розкрили засекречені документи Росії — у них йдеться про майбутню демографічну катастрофу зокрема. Чим ще поділилися у ГУР і яка доля може чекати на Росію вже найближчі десятиліття?

Росія втратить чверть населення

У ГУР діляться, що закриті від суспільства демографічні звіти РФ вказують на те, що країна очікує на скорочення населення на 25%. Такі прогнози можуть здійснитися вже протягом наступних 50 років.

Брак людей відчувається і зараз — підприємства мають дефіцит робочої сили, у коледжах бракує студентів.

Найгірша демографічна тенденція фіксується на Далекому Сході. Звідти РФ вже забрала більшість чоловіків та відправила на смерть у так званій СВО.

Розпочата Росією війна — одна з визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора, — пишуть у ГУР.

За час війни Росія вже втратила вбитими і пораненими понад мільйон працездатних громадян (переважно чоловіків 20-35 років).

Попри негативну статистику, Росія не збирається припиняти війну проти України найближчим часом.

Як росіяни намагаються компенсувати населення

Аби сповільнити видимі наслідки демографічної кризи, російська влада намагається активно залучати трудових мігрантів, а також уже зараз підвищує виплати молодим матерям, розвиває програми для багатодітних родин.

Зокрема російські депутати пропонують:

обмежувати продаж презервативів людям у шлюбі;

включати до стажу жінкам період вагітності й декрету;

звільнити багатодітних матерів від сплати ПДФО;

продавати протизаплідні лише за рецептом;

зробити суспільною нормою наявність трьох дітей у родині.

Крім усього, РПЦ активно узялася за пропагандистську діяльність на цьому напрямку — російські настоятелі називають контрацепцію гріхом.

Та попри своє можливе катастрофічне майбутнє, Росія продовжує дотримуватися напрацьованої схеми — перевиховання молоді під себе. Як Кремль уже зараз вирощує лояльну до влади молодь?

