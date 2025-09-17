Росія готує дві важкі наступальні операції — Зеленський в інтерв’ю Sky News

Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю Sky News, в якому обговорив майбутні плани РФ в Україні, потенційну загрозу для Польщі від атак ворога та інші теми. Вікна-новини зібрали найважливіше.

Зеленський про великий осінній наступ РФ

Хоч ЗСУ вже відбили три російські наступи, ворог планує ще дві важкі наступальні кампанії восени.

— Я дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, всі їхні наступальні місії — а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії — провалились.

Президент додав, що говорив про це з європейськими партнерами та президентом США Дональдом Трампом, наголошуючи на тому, що РФ не може взяти Схід України.

Я говорив, що росіянам не вдасться взяти наш Схід, і що те, що вони розказують, що можуть окупувати Суми — все це брехня і маніпуляції.

Глава держава переконаний, що Росія програла три наступальні кампанії, адже зазнала великих втрат серед особового складу і техніки.

Коментуючи третю наступальну операцію, Зеленський сказав, що зможе оголосити про її зрив “за день-два”. Нині ЗСУ активно діють на одному з напрямків.

— Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. А Путін про це не знає, думаю, не усвідомлює. Але безумовно, у нього є доповіді. В якийсь момент він все це побачить.

Про можливості Польщі захистити себе

У зв’язку з атакою РФ по території Польщі 10 вересня постало питання ефективної роботи ППО у Європі. Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей у разі масованої атаки Росії.

— Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, винищувачі, безпілотники-перехоплювачі — це мультисистема. Все це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700, і це велике число.

Це не меседжі нашим польським друзям — вони не у війні, тому зрозуміло, що не готові до таких речей. Але навіть якщо порівняти: 810, і ми збили понад 700, а в них було 19 — і вони збили чотири. У них не летіли ракети й не було балістики.

— І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масована атака, — додав президент і зауважив, що Україна може навчати та тренувати бійців з інших країн-партнерів, адже вони допомагали від самого початку війни.

Читати на тему Україна вчитиме Польщу збивати Шахеди: Туск про співпрацю Один випадковий заліт російських дронів у Польщу різко мобілізував країни Європи.

“Треба менше думати про РФ і більше про Україну”

На думку Зеленського, країни Європи та США повинні припинити думати про себе та свої майбутні відносини з РФ, натомість більше думати про Україну. Таку заяву він зробив у контексті посилення антиросійських санкцій.

Він зауважив, що Дональд Трамп переконаний: якщо він накладе сильні санкції проти Росії, то закриє можливості для дипломатії.

— Я вважаю, що всім країнам треба припинити свої майбутні відносини з росіянами, більше думати про Україну, бо це сьогодні й зараз. І кожен день їх торгування між собою, хто які санкції буде накладати, вартує нам багато життів наших громадян.

Якщо ж відтерміновувати запровадження санкцій, то росіяни можуть підготуватися до них і боятися їх менше. Проте, додав президент, поки що вони бачать у санкціях загрозу.

— Якщо будуть тотальні санкції, то вони не зможуть так швидко підіймати ракетобудівництво і робити таку велику кількість зброї. Тому що у них немає всіх компонентів цієї зброї вітчизняного виробництва.

Про можливу зустріч з Путіним

Щодо слів Путіна про візит на переговори до Москви, Зеленський сказав:

Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, яка атакує нас. Це не може бути так — під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися у будь-якій іншій країні.

— На столі багато пропозицій, але росіяни не відповіли. Думаю, що Путін пропонує це, бо розуміє, що я туди не поїду. Він завжди так робить, щоб було відчуття, що не Путін скасовує зустрічі.

Президент наголосив, що готовий до зустрічі як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі за участі Трампа.

Нагадаємо, що раніше Зеленський припускав можливість в Україні корейського сценарію миру.

