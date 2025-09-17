Россия готовит две тяжелые наступательные операции — Зеленский в интервью Sky News

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью Sky News, в котором обсудил будущие планы РФ в Украине, потенциальную угрозу Польше от атак врага и другие темы. Вікна-новини собрали самое важное.

Зеленский о большом осеннем наступлении РФ

Хотя ВСУ уже отразили три российских наступления, враг планирует еще две тяжелые наступательные кампании осенью.

— Я действительно рад, что все продвижения Российской Федерации, все их наступательные миссии — а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании — провалились.

Президент добавил, что говорил об этом с европейскими партнерами и президентом США Дональдом Трампом, отмечая, что РФ не может взять восток Украины.

Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток и что то, что они рассказывают, что могут оккупировать Сумы, — все это ложь и манипуляции.

Глава государства убежден, что Россия проиграла три наступательных кампании, ведь понесла большие потери среди личного состава и техники.

Комментируя третью наступательную операцию, Зеленский сказал, что сможет объявить о ее срыве “за день-два”. В настоящее время ВСУ активно действуют в одном из направлений.

— Я думаю, что у россиян все хуже пошло, чем они ожидали. Я бы так сказал, у них все гораздо хуже, чем они докладывали Путину. А Путин об этом не знает, думаю, не понимает. Но, безусловно, у него есть доклады. В какой-то момент он все это увидит.

О возможности Польши защитить себя

В связи с атакой РФ по территории Польши 10 сентября встал вопрос эффективной работы ПВО в Европе. Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей в случае массированной атаки России.

— Наши воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, истребители, беспилотники-перехватчики — это мультисистема. Все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700, и это большое число.

Это не месседжи нашим польским друзьям — они не в войне, потому понятно, что не готовы к таким вещам. Но даже если сравнить: 810, и мы сбили более 700, а у них было 19 и они сбили четыре. У них не летели ракеты и не было баллистики.

— И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака, — добавил президент и отметил, что Украина может обучать и тренировать бойцов из других стран-партнеров, ведь они помогали с самого начала войны.

Читать по теме Украина будет учить Польшу сбивать Шахеды: Туск о сотрудничестве Один случайный залет российских дронов в Польшу резко мобилизовал страны Европы.

“Надо меньше думать о РФ и больше об Украине”

По мнению Зеленского, страны Европы и США должны прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с РФ, и больше думать об Украине. Такое заявление он сделал в контексте ужесточения антироссийских санкций.

Он отметил, что Дональд Трамп убежден: если он наложит сильные санкции против России, то это закроет возможности для дипломатии.

— Я считаю, что всем странам нужно прекратить свои будущие отношения с россиянами, больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет налагать, стоит нам много жизней наших граждан.

Если же откладывать введение санкций, то россияне могут подготовиться к ним и бояться их меньше. Однако, добавил президент, пока они видят в санкциях угрозу.

— Если будут тотальные санкции, то они не смогут так быстро поднимать ракетостроительство и производить такое большое количество оружия. Потому что у них нет всех компонентов этого оружия отечественного производства.

О возможной встрече с Путиным

По поводу слов Путина о визите на переговоры в Москву, Зеленский сказал:

Россия напала на нас. Я не могу поехать в атакующую нас страну. Это не может быть так — под ракетами ехать в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране.

— На столе много предложений, но россияне не ответили. Думаю, что Путин предлагает это, потому что понимает, что я туда не поеду. Он всегда так делает, чтобы было ощущение, что не Путин отменяет встречи.

Президент подчеркнул, что готов ко встрече как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием Трампа.

Напомним, ранее Зеленский предполагал возможность в Украине корейского сценария мира.

