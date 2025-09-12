Украина будет учить Польшу сбивать Шахеды: Туск о сотрудничестве

Не прошло и нескольких дней от случайного или целенаправленного залета российских дронов на территорию Польши, как зашевелились все: поляки и американцы.

Польша, которая не смогла сбить все российские беспилотники, выразила желание работать вместе с Украиной над эффективной системой ПВО. Что об этом известно, рассказываем в материале Вікон.

Украина и Польша будут сотрудничать над системой ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши сообщил, что у Польши уже есть договоренность с Украиной о максимальной обороне от российских дронов.

Все относятся к этому как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о помощи Польше. Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов.

Туск добавил, что Польша будет сотрудничать с Украиной в создании обороны от дронов. Была договоренность о встрече по обмену опытом и обсуждению ситуации.

Франция пообещала Польше истребители Rafale, а Нидерланды — батареи Patriot. Кроме того, Великобритания подтвердила готовность сотрудничества с Францией ради дополнительной защиты воздушного пространства Польши.

Читать по теме Польша обратилась к НАТО по Статье 4 — означает ли это втягивание в войну Представитель украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал решение Польши активировать четвертую статью НАТО.

Мы будем готовы с самыми современными антидроновыми технологиями и не будем экономить. Мы принимаем важные советы наших военных.

— Я могу заверить вас, что Польша будет пытаться тратить деньги на такие системы, которые будут эффективнее всего реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут помехой, — заявил Туск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Польши направить своих военных для получения опыта уничтожения беспилотников.

Глава государства предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности, Шахедов. Владимир Зеленский и Дональд Туск договорились о соответствующем сотрудничестве на уровне военных, — пишут на сайте Офиса Президента.

Американцы на фоне атаки российских дронов на Польшу захотели прекратить любую торговлю с РФ. Чтобы это воплотить, заговорили о поправке Джексона — Веника.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!