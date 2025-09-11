Поправка Джексона — Вэника: какие ограничения накладывает и при чем здесь РФ

В связи с российской атакой дронов на Польшу, в конгресс Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, запрещающий торговлю с РФ. Что такое поправка Джексона — Вэника и почему о ней заговорили — в материале.

Поправка Джексона — Вэника: о чем документ

Поправка Джексона — Вэника — это поправка, дополняющая Закон о торговле США, полностью ограничивающий торговые и финансовые отношения с государствами, правительства которых нарушают права человека, а именно запрещают или противоправно ограничивают эмиграцию собственных граждан.

Она была впервые принята и введена в 1974 году в отношении к странам коммунистического блока, в частности СССР.

В случае с Советским Союзом это приложение было введено по причине запрета эмиграции евреев из страны.

Как следствие введения этой программы со стороны США была осуществлена ​​быстрая отмена советским руководством введенных ранее препятствий для желающих эмигрировать из СССР.

Однако даже после распада государства формально статья продолжала распространяться на страны, ранее входившие в союз.

По отношению к Украине ее официально отменили в 2006 году, а РФ — в 2012, но эту поправку заменили актом Магнитского.

Поправка Джексона — Вэника: как это касается РФ

Конгрессмен США Джо Уилсон на платформе X изложил пост, в котором прикрепил фото поправки Джексона — Вэника, и написал:

После нападения на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект, возобновляющий действие правила Джексона — Вэника для России и прекращающий всякую торговлю с этой террористической диктатурой.

Также он добавил, что в 2012 году президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили поправку Джексона — Вэника во время перезагрузки отношений с Россией, что поощряло президента РФ оккупировать Крым.

Как сказал Джо Уилсон, нынешний президент США Дональд Трамп должен это исправить и не допускать больше таких ошибок.

After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025



