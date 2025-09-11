Поправка Джексона — Вэника: какие ограничения накладывает и при чем здесь РФ

В связи с российской атакой дронов на Польшу, в конгресс Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, запрещающий торговлю с РФ. Что такое поправка Джексона — Вэника и почему о ней заговорили — в материале.
Поправка Джексона — Вэника: о чем документ
Поправка Джексона — Вэника — это поправка, дополняющая Закон о торговле США, полностью ограничивающий торговые и финансовые отношения с государствами, правительства которых нарушают права человека, а именно запрещают или противоправно ограничивают эмиграцию собственных граждан.
Она была впервые принята и введена в 1974 году в отношении к странам коммунистического блока, в частности СССР.
В случае с Советским Союзом это приложение было введено по причине запрета эмиграции евреев из страны.
Как следствие введения этой программы со стороны США была осуществлена быстрая отмена советским руководством введенных ранее препятствий для желающих эмигрировать из СССР.
Однако даже после распада государства формально статья продолжала распространяться на страны, ранее входившие в союз.
По отношению к Украине ее официально отменили в 2006 году, а РФ — в 2012, но эту поправку заменили актом Магнитского.
Поправка Джексона — Вэника: как это касается РФ
Конгрессмен США Джо Уилсон на платформе X изложил пост, в котором прикрепил фото поправки Джексона — Вэника, и написал:
После нападения на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект, возобновляющий действие правила Джексона — Вэника для России и прекращающий всякую торговлю с этой террористической диктатурой.
Также он добавил, что в 2012 году президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили поправку Джексона — Вэника во время перезагрузки отношений с Россией, что поощряло президента РФ оккупировать Крым.
Как сказал Джо Уилсон, нынешний президент США Дональд Трамп должен это исправить и не допускать больше таких ошибок.
After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025
