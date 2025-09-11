Поправка Джексона — Веніка: які обмеження накладає та до чого тут РФ

У зв’язку з російською атакою дронів на Польщу, до конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроєкт, який забороняє торгівлю з РФ. Що таке поправка Джексона — Веніка та чому про неї заговорили — у матеріалі.

Поправка Джексона — Веніка: про що документ

Поправка Джексона — Веніка — це стаття-додаток, котра доповнювала Закон про торгівлю США, що повністю обмежувала торгівельні та фінансові відносини з державами, уряди яких порушують права людини, а саме забороняють або протиправно обмежують еміграцію власних громадян.

Вона була вперше ухвалена та введена 1974 року щодо комуністичного блоку країн, зокрема СРСР.

У випадку з Радянським Союзом цей додаток був уведений з причини заборони еміграції євреїв з країни.

Як наслідок уведення цієї програми зі сторони США було здійснене швидке скасування радянським керівництвом введених раніше перешкод для охочих емігрувати з СРСР.

Однак навіть після розпаду держави формально стаття продовжувала поширюватися на країни, що раніше входили до союзу.

Стосовно України її офіційно скасували у 2006 році, а РФ — у 2012, але цю поправку замінили на акт Магнітського.

Поправка Джексона — Веніка: як стосується РФ

Конгресмен США Джо Вілсон на платформі X виклав пост, у якому прикріпив фото поправки Джексона — Веніка, і написав:

Після нападу на Польщу я вдячний за можливість внести цей законопроект, який відновлює дію правила Джексона — Веніка для Росії та припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою…

Також він додав, що 2012 року президент Обама та Джон Керрі неправомірно скасували поправку Джексона — Веніка під час перезавантаження відносин з Росією, що заохочувало президента РФ до окупації Криму.

Як сказав Джо Вілсон, то теперішній президент США Дональд Трамп має це виправити та не допускати більше таких помилок.

After the attack on Poland, I'm grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025



