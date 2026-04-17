Нацполиция переходит на усиленный режим службы с 17 апреля: какая причина

С сегодняшнего дня, 17 апреля 2026 года, подразделения Национальной полиции Украины официально переходят на усиленный режим несения службы. Такое решение принято в связи с подготовкой к поминальным дням, когда традиционно тысячи граждан посещают места захоронений.

Как сообщил Анатолий Серединский, представитель департамента превентивной деятельности Нацполиции, дополнительные меры безопасности будут введены не только вблизи кладбищ, но и на основных автодорогах страны.

Нацполиция призывает граждан соблюдать правила безопасности во время поминальных дней

Важной особенностью этого года является строгий запрет на посещение около 1000 кладбищ, расположенных в зонах высокого риска. Прежде всего, это касается прифронтовых территорий:

Херсонской;

Черниговской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской области.

Военные администрации приняли эти ограничения из-за реальной угрозы жизни граждан. Основные факторы опасности включают не только вероятные ракетные обстрелы, но и активное использование врагом FPV-дронов, а также очень высокую минную опасность.

Правоохранители отмечают, что на закрытые объекты людей просто не будут допускать – это взвешенное решение, направленное на сохранение жизней.

Полиция предоставила четкие рекомендации, как вести себя в местах памяти:

Если ты находишься на открытой местности, где рядом нет укрытия, необходимо рассредоточиться. Используй ландшафт: ищи углубления или ямы, которые позволят находиться максимально близко к земле, чтобы минимизировать риск поражения обломками.

Категорически запрещено подходить к неизвестным вещам, трогать их или передвигать. В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно отойди на безопасное расстояние и звони по телефону 102.

Усиленный режим службы будет продолжаться в течение всего периода поминальных мероприятий. Правоохранители просят украинцев быть максимально ответственными и, по возможности, избегать массовых скоплений людей, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!