Нацполіція переходить на посилений режим служби з 17 квітня: яка причина

Від сьогодні, 17 квітня 2026 року, підрозділи Національної поліції України офіційно переходять на посилений режим несення служби. Таке рішення ухвалено у зв’язку з підготовкою до поминальних днів, коли традиційно тисячі громадян відвідують місця поховань.

Як повідомив Анатолій Серединський, представник департаменту превентивної діяльності Нацполіції, додаткові заходи безпеки будуть запроваджені не лише безпосередньо поблизу кладовищ, а й на основних автошляхах країни.

Нацполіція закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час поминальних днів

Важливою особливістю цього року є сувора заборона на відвідування близько 1000 кладовищ, розташованих у зонах високого ризику. Передусім це стосується прифронтових територій:

Херсонської;

Чернігівської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської областей.

Військові адміністрації ухвалили ці обмеження через реальну загрозу життю громадян. Основні фактори небезпеки включають не лише ймовірні ракетні обстріли, а й активне використання ворогом FPV-дронів, а також надзвичайно високу мінну небезпеку.

Правоохоронці наголошують, що на закриті об’єкти людей просто не допускатимуть — це виважене рішення, спрямоване на збереження життів.

Поліція надала чіткі рекомендації, як поводитися в місцях вшанування пам’яті:

Якщо ти перебуваєш на відкритій місцевості, де поруч немає укриття, необхідно розосередитися. Використовуй ландшафт: шукай заглиблення або ями, які дозволять знаходитися максимально близько до землі, щоб мінімізувати ризик ураження уламками.

Категорично заборонено підходити до невідомих речей, чіпати їх або пересувати. У разі виявлення підозрілого предмета негайно відійди на безпечну відстань та телефонуй 102.

Посилений режим служби триватиме протягом усього періоду поминальних заходів. Правоохоронці просять українців бути максимально відповідальними та, за можливості, уникати масових скупчень людей, особливо в регіонах, наближених до зони бойових дій.

Раніше ми писали, коли поминальні суботи 2026 — читай в матеріалі точні дати і що потрібно знати про батьківські дні.

