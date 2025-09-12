Україна вчитиме Польщу збивати Шахеди: Туск про співпрацю

Не минуло й кількох днів від випадкового чи цілеспрямованого зальоту російських дронів на територію Польщі, як заворушилися всі: поляки й американці.

Польща, яка не змогла збити усі російські безпілотники, тепер висловила бажання працювати разом з Україною над ефективною системою ППО. Що про це відомо, розповідаємо у матеріалі Вікон.

Україна і Польща співпрацюватимуть над системою ППО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі повідомив, що Польща вже має домовленість з Україною про максимальну оборону від російських дронів.

Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів.

Туск додав, що Польща співпрацюватиме з Україною у створенні оборони від дронів. Була домовленість про зустріч для обміну досвідом та обговорення ситуації.

Франція пообіцяла Польщі винищувачі Rafale, а Нідерланди — батареї Patriot. Крім усього, Велика Британія підтвердила готовність співпраці з Францією заради додаткового захисту повітряного простору Польщі.

Ми будемо готові з найсучаснішими антидронними технологіями і не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових.

— Я можу запевнити вас, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звісно, гроші не будуть перешкодою, — заявив Туск.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність Польщі відрядити своїх військових для отримання досвіду збиття безпілотників.

Глава держави запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема Шахедів. Володимир Зеленський і Дональд Туск домовилися про відповідну співпрацю на рівні військових, — пишуть на сайті Офісу Президента.

Американці на тлі атаки російських дронів на Польщу захотіли припинити будь-яку торгівлю з РФ. Аби це втілити, заговорили про поправку Джексона — Веніка.

