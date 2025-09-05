Жаль, что РФ осознает так медленно: Зеленский о членстве Украины в ЕС

Мир все больше говорит о мирных переговорах и потребности достичь мира как можно быстрее. Поэтому усилились и количественно, и качественно встречи глав государств-лидеров, а также различных учреждений. Президент Украины Владимир Зеленский в Ужгороде сегодня встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

На пресс-конференции глава нашего государства рассказал об успехах в сотрудничестве с ЕС, поддержке социальных программ в Украине, нехватке средств и, конечно, переговорах о мире.

О разработке дальнобойного оружия и нехватке средств

Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и исправлено. Испытания были положительными.

По словам Владимира Зеленского, у нас действительно большой вызов с финансами в вопросе развития как этой программы, так и других. Поэтому лидер государства проговаривает с союзниками то, что мы хотим использовать разные программы наших европейских партнеров по замороженным российским активам.

В частности, сегодня президенту удалось проговорить с Антонио Коштой о вопросе дефицита в 6 миллиардов долларов в отдельном кластере дронов и ракет.

Это не первые 6 миллиардов, которые нам нужны, как вы понимаете, не последние.

Первая линия сотрудничества уже запустилась в Дании. И такие линии будут еще. Поэтому, как говорит президент, мы должны выполнять свою работу, а страны-партнеры должны давить, чтобы Путин захотел закончить войну и сесть за стол переговоров.

Об изменениях во восприятии РФ

Владимир Зеленский говорит, что Украина слышит сигнал РФ, что они уже воспринимают членство Украины в Европейском Союзе.

Наконец-то мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой.

РФ шла к этому мнению осознания с 2013 года. Поэтому сейчас это следует услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе.

Если уж даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии в отношении переговорных кластеров, выглядят действительно странно.

Также Владимир Зеленский напомнил, что во вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом тот был недоволен, что страны Европы покупают российскую нефть и газ.

В частности, речь идет о Словакии и Венгрии. И украинский политик надеется найти общий язык в разговоре с главой первой из них.

Поддержка чувствительных социальных программ

Как говорит Владимир Зеленский, Евросоюз готов поддерживать одну из самых чувствительных социальных программ Украины — программу бесплатного питания в школах для всех украинских детей.

Это важно во время войны, чтобы украинские дети, независимо от обстоятельств, независимо от ситуации, непростых ситуаций, разных дети могли получить бесплатное питание. И мы работаем, чтобы всё это обеспечить. Спасибо, Антониу. Спасибо за поддержку. Слава Украины.

Но пока мирное соглашение не было достигнуто, Украина продолжает терять цвет своей нации. Читай, сколько военных Украина теряет в день.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!