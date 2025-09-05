Шкода, що РФ усвідомлює так повільно: Зеленський про членство України в ЄС

Світ все більше говорить про мирні перемовини та потребу досягнути миру якнайшвидше. Через це посилилися й кількісно, і якісно зустрічі очільників держав-лідерів, а також різних інституцій. Так, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

На пресконференції очільник нашої держави розповів про успіхи в співпраці з ЄС, підтримку соціальних програм в Україні, нестачу коштів та, звісно, переговори про мир.

Про розробку далекобійної зброї та нестачу коштів

Далекобійність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено та виправлено. Випробування були позитивні.

За словами Володимира Зеленського, у нас дійсно є великий виклик з фінансами у питанні розвитку як цієї програми, так і інших. Тому лідер держави проговорює з союзниками те, що ми хочемо використовувати різні програми наших європейських партнерів щодо заморожених активів російських.

Зокрема сьогодні президенту вдалося проговорити з Антоніу Коштою про питання щодо дефіциту в 6 мільярдів доларів в окремому кластері дронів та ракет.

Це не перші 6 мільярдів, які нам потрібні, як ви розумієте, не останні.

Перша лінія співпраці вже запустилась в Данії. І такі лінії будуть ще. Тому, як говорить президент, ми повинні виконувати свою роботу, а країни-партнери повинні тиснути для того, щоб Путін захотів закінчити війну та сісти за стіл перемовин.

Про зміни в сприйнятті РФ

Володимир Зеленський говорить, що Україна чує сигнал від РФ, що вони вже сприймають членство України в Європейському Союзі.

Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою.

РФ йшла до цієї думки усвідомлення з 2013 року. Тому зараз це треба почути й деяким іншим великим друзям Росії в Європі.

Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовних, виглядають дійсно дивно.

Також Володимир Зеленський нагадав, що у вчорашній розмові з президентом США Дональдом Трампом, той був незадоволений, що країни Європи купують російську нафту і газ.

Зокрема йдеться про Словаччину та Угорщину. І український політик має надію порозумітись у розмові з очільником першої з них.

Підтримка чутливих соціальних програм

Як говорить Володимир Зеленський, Євросоюз готовий підтримувати одну з найбільш чутливих соціальних програм України — програму безкоштовного харчування в школах для всіх українських дітей.

Це важливо в час війни, щоб українські діти, незалежно від обставин, незалежно від ситуації, непростих ситуацій, різних всі діти могли отримати безкоштовне харчування. І ми працюємо, щоб все це забезпечити. Дякуємо, Антоніу. Дякуємо за підтримку. Слава Україні.

Та поки мирної угоди не було досягнуто, Україна продовжує втрачати цвіт своєї нації. Читай, скільки військових Україна втрачає за день.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!