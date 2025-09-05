Для тебе Новини

Шкода, що РФ усвідомлює так повільно: Зеленський про членство України в ЄС

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту Світлана Ковбиця 05 Вересня 2025, 14:00 3 хв.
Шкода, що РФ усвідомлює так повільно: Зеленський про членство України в ЄС
Зеленський в Ужгороді сьогодні Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь