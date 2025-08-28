З вересня 2025 року у школах Росії іноземні мови стають зайвими. Ці уроки просто скорочують. Учні 5–7 класів тепер матимуть лише дві години на тиждень замість трьох. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Під ніж пішли всі мови без винятку. Натомість незрілим умам запровадили новий освітній “предмет” — “Духовно-моральна культура Росії”, де замість вивчення світу їм розповідатимуть про “видатних діячів вітчизняної історії”. Тобто, знову про тих самих “героїв”, які існують в пропагандистських фантазіях.

Колись знання мов було для російських школярів єдиним квитком у цивілізований світ. Ще до повномасштабного вторгнення близько 80 тисяч громадян РФ щороку навчалися за кордоном.

Сьогодні ж, після всіх обмежень і заборон, ця можливість лишилася лише для золотої молоді, дітей чиновників та силовиків.

Звичайні ж випускники отримують замість інтеграції у глобальний освітній простір — глуху стіну. І добре, якщо не з колючим дротом.

Камери замість аудиторій

Пріоритети Кремля очевидні: на освітні кредити у 2025 році виділено жалюгідні 2,5 млрд рублів.

А от на будівництво нових СІЗО у бюджеті знайшлося аж 359,2 млрд. Утричі більше, ніж раніше. Країна, де камери важливіші за аудиторії, навряд чи підготує науковців чи інженерів. Краще фінансуватиме майбутніх в’язнів і наглядачів.

Вища школа теж під прицілом. Лише за 2025 рік проти ректорів відкрили 12 кримінальних справ, а десятьох уже засудили.

Замість традиційної університетської автономії — страх і показові репресії.

Зачиняють двері зсередини

Дісталося й міжнародним освітнім програмам. Генпрокуратура РФ визнала “небажаною” діяльність фонду International Baccalaureate. Ця установа дозволяла випускникам вступати без іспитів до світових університетів. Влада пояснила заборону просто: “формування молоді за західними стандартами”.

У підсумку — Росія своїми руками зачиняє двері для молоді зсередини. Освіта, яка могла б бути соціальним ліфтом, перетворилася на інструмент ізоляції та ідеологічного дресирування.

У підсумку вже майже половина росіян переконана: університет їм ні до чого. 46,3% вважають, що достатньо ПТУ чи технікуму, щоб мати стабільну кар’єру і комфортне життя.

Врешті, політика зрозуміла — що менше знань, то легше керувати стадом!

Зеленський — чорт, ТЦК — вбивці, а якщо мобілізувати поліцію та синів депутатів, то й потреби в нових військових не буде. Ці та інші теми публікують російські ботоферми на просторах українських соціальних мереж. Як не повестися на чергову російську наживку — далі у матеріалі

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!