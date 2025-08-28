Для тебя Новости

Тюрьмы важнее образования: как Кремль воспитывает покорную необразованную молодежь

Мария Бондар, редактор сайта 28 августа 2025, 15:00
Образование в России

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь