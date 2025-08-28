С сентября 2025 года в школах России иностранные языки становятся лишними. Эти уроки просто сокращают. Ученики 5–7 классов теперь будут иметь только два часа в неделю вместо трех. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Под нож пошли все языки без исключения. Вместо этого незрелым умам ввели новый образовательный “предмет” — “Духовно-нравственная культура России”, где вместо изучения мира, им будут рассказывать о “выдающихся деятелях отечественной истории”. То есть снова о тех же “героях”, которые существуют в пропагандистских фантазиях.

Когда-то знание языков было для российских школьников единственным билетом в цивилизованный мир. Еще до полномасштабного вторжения около 80 тысяч граждан РФ ежегодно учились за рубежом.

Сегодня, после всех ограничений и запретов, эта возможность осталась только для золотой молодежи, детей чиновников.

Обычные же выпускники получают вместо интеграции в глобальное образовательное пространство — глухую стену. И хорошо, если не с колючей проволокой.

Камеры вместо аудиторий

Приоритеты Кремля очевидны: на образовательные кредиты в 2025 году выделено жалкие 2,5 млрд рублей.

А вот на строительство новых СИЗО в бюджете нашлось аж 359,2 млрд. В три раза больше, чем раньше. Страна, где камеры важнее аудиторий, вряд ли подготовит ученых или инженеров. Лучше будет финансировать будущих заключенных и надзирателей.

Высшая школа тоже под прицелом. Только за 2025 год против ректоров открыли 12 уголовных дел, а десятерых уже осудили. Вместо традиционной университетской автономии — страх и показательные репрессии.

Закрывают двери изнутри

Досталось и международным образовательным программам. Генпрокуратура РФ признала “нежелательной” деятельность фонда International Baccalaureate. Это учреждение позволяло выпускникам поступать без экзаменов в мировые университеты. Власти объяснили запрет просто: “формирование молодежи по западным стандартам”.

В итоге — Россия своими руками закрывает двери для молодежи изнутри. Образование, которое могло бы быть социальным лифтом, превратилось в инструмент изоляции и идеологической дрессировки.

В итоге уже почти половина россиян убеждена: университет им ни к чему. 46,3% считают, что достаточно ПТУ или техникума, чтобы иметь стабильную карьеру и комфортную жизнь.

В конце концов, политика понятна — чем меньше знаний, тем легче управлять стадом!

