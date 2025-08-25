зеленскийчорт — журналисты обнаружили масштабную российскую ботоферму в TikTok

Зеленский — черт, ТЦК — убийцы, а если мобилизовать полицию и сыновей депутатов, то и нужды в новых военных не будет. Эти и другие темы публикуют и размножают российские ботофермы на просторах украинских социальных сетей.

Подобные видео в TikTok или сообщения в Treads могут встречаться в рекомендациях и тебе. Texty.org обнаружили одну из таких ботоферм именно в популярной сети TikTok. Больше об этом и как не попасться на очередную российскую наживку — дальше в материале.

Российские ботофермы в TikTok

Эксперты Texty.org обратили внимание, что в июне этого года социальную сеть TikTok заполонили одинаковые видео: фото детей с родителями под печальную музыку с одинаковым текстом, что папа уже не вернется.

В конце каждого видео появлялась плашка: “Зеленский предал тех, кто отдал за него жизнь”. Таких роликов насчитали 180, а также зафиксировали 32 одинаковых аккаунта.

Цель — собрать просмотров, чтобы такие видео “завирусились”. За этими аккаунтами и видео стоят российские ботофермы, работающие против Украины.

Как поняли, что аккаунты — часть фермы?

Как отметили журналисты издания, все аккаунты были похожи между собой. А именно:

содержали одинаковый корень в названии;

имели подобные ID, за исключением нескольких символов (например, в конце названия были слова boltmine, goalbond, heal_boot и т.п.);

одинаковые аватарки — взрослых людей и даже детей;

распространенные видео были идентичны по содержанию, но их отражали или накладывали поверх изображения;

большинство были подписаны одинаковыми хештегами, в частности #зеленскийклоун, #повернитенашихдомой, #коррупция, #безвестипропавший и т.д., #Украина;

подпись видео — UA_REVIVAL.

С таким названием в Telegram существует канал, публикующий контент против мобилизации и действий ТЦК.

Также весь контент транслирует одинаковые месседжи и распространяет даже конспирологические теории о Владимире Зеленском, “еврейском лобби” и убийствах людей работниками ТЦК.

Не все видео набирают популярность, однако есть и те, что “залетают” на сотни тысяч просмотров.

Тысячи видео касаются темы дискредитации лично президента Украины. Например, видео с месседжами, что “Зеленский не эвакуирует людей”, из-за Зеленского “умирают пенсионеры” и “Режим Зеленского хуже российского” набрали 780 тыс. просмотров.

Есть также видео, нацеленные на дискредитацию военно-политического руководства. Конечно, ботоферма среагировала и на скандальный закон по НАБУ и САП.

Тактика российских ботоферм

Нетрудно отследить всеобщую тактику российских ботоферм: радикализировать взгляды сторонников разных украинских политиков, чтобы столкнуть их между собой.

В частности, ведется спекуляция на теме Майдана, Януковича и безнаказанности правоохранителей. Это подчеркивает, что российские пропагандисты и ФСБ внимательно следят за украинскими новостями и всеобщим настроением.

Ботофермы быстро мимикруют: одни аккаунты удаляются, другие создаются.

Кроме того, ботофермы иногда сами создают инфоповоды, когда их нет. 7 мая 2025 года советник ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева на конференции, организованной hromadske, заявила, что выступает за срочную службу для женщин.

Через несколько дней нардеп Алексей Гончаренко в своем TikTok эмоционально реагирует на это и высказывается против. Этот кусок видео быстро подхватывают российские ботофермы и распространяют.

Больше всего российские ботофермы активны именно в TikTok. За три дня июля было создано более 120 новых аккаунтов.

