Для тебя Твоя безопасность

#зеленскийчорт — журналисты обнаружили масштабную российскую ботоферму в TikTok

Виктория Мельник, журналист сайта 25 августа 2025, 19:00
ботофермы
Российские ботофермы в TikTok Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь