Новое наступление россиян… в информационном поле: какие ИПСО готовит враг

Российская Федерация атакует Украину не только физически, но и информационно. Центр противодействия дезинформации сообщает об усилении информационного давления и нагнетании со стороны россиян.

К чему следует готовиться украинцам, рассказываем тебе дальше.

Новое наступление россиян: что известно

Центр противодействия дезинформации прогнозирует рост информационных угроз со стороны Российской Федерации во второй половине июля 2025 года. Основные усилия противника будут направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и ее международных отношениях.

В частности, эта политика будет направлена на несколько направлений.

“Новое наступление россиян” — если увидишь такие сообщения, то знай, что это новые попытки оккупантов подать действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступающей кампании, которая продолжается еще с 2024 года и не дала России ожидаемых результатов. Дискредитация военного и политического руководства Украины, в частности Россия продолжит подрыв доверия к украинской власти, апеллируя к нелегитимности ее представителей. Дезинформационные кампании против мобилизации и ТЦК, в частности, это распространение фейков и манипуляций о мобилизационных процессах в Украине. Дискредитация “Коалиции желающих”, в частности, РФ может использовать и искусственно раздуть разногласия между взглядами США и ЕС. Кроме того, будут активно распространяться сообщения о недействительности санкций ЕС против России. Центр прогнозирует, что российская пропаганда может сконцентрироваться на процессе возможного принятия Конгрессом новых санкций США против Москвы, направленных на стратегические сектора, такие как энергетика и финансы. Пропаганда также будет утверждать, что эти санкции не влияют на Россию и ее граждан. “Успешный” туристический сезон на ТОТ с фото и видеоматериалами, которые вроде бы будут это подтверждать. Как отмечают в ЦПД, обычно на этих кадрах будет виден только один пляж по выгодному ракурсу. Манипуляции к годовщине, например ко Дню Крещения Руси и авиакатастрофы из МН-17.

Также эксперты отмечают, что ИПСО будут касаться не только Украины, но и стран Балтии и Молдовы.

Кстати, мы раньше рассказывали тебе, как определить оригинальное фото и отличить его от ИИ. Читай советы по материалу.

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