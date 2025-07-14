Для тебя Война в Украине

Новое наступление россиян… в информационном поле: какие ИПСО готовит враг

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июля 2025, 16:30 2 мин.
наступление россиян
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь