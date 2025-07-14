Новий наступ росіян… в інформаційному полі: які ІПСО готує ворог

Російська Федерація атакує Україну не лише фізично, а й інформаційно. Центр протидії дезінформації повідомляє про посилення інформаційного тиску та нагнітання з боку росіян.

До чого варто готуватися українцям, розповідаємо тобі далі.

Новий наступ росіян: що відомо

Центр протидії дезінформації прогнозує зростання інформаційних загроз з боку Російської Федерації у другій половині липня 2025 року. Основні зусилля ворога будуть спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та її міжнародних відносинах.

Зокрема, ця політика буде спрямована на кілька напрямків.

“Новий наступ росіян” — якщо побачиш такі повідомлення, то знай, що це нові спроби окупантів подати дії своєї армії як новий етап військової операції, хоча йдеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року та не дала Росії очікуваних результатів. Дискредитація військового та політичного керівництва України, зокрема Росія продовжить підривання довіри до української влади, апелюючи до нелегітимності її представників. Дезінформаційні кампанії проти мобілізації та ТЦК, зокрема це поширення фейків та маніпуляцій про мобілізаційні процеси в Україні. Дискредитація “Коаліції охочих”, зокрема РФ може використати та штучно роздмухати розбіжності між поглядами США та ЄС. Окрім цього, будуть активно поширюватися повідомлення про недієвість санкцій ЄС проти Росії. Центр прогнозує, що російська пропаганда може зосередитися на процесі можливого ухвалення Конгресом нових санкцій США проти Москви, направлених на стратегічні сектори, такі як енергетика та фінанси. Пропаганда також стверджуватиме, що ці санкції не впливають на Росію та її громадян. “Успішний” туристичний сезон на ТОТ з фото і відеоматеріалами, які начебто будуть це підтверджувати. Як наголошують у ЦПД, зазвичай на цих кадрах буде видно лише один пляж з вигідного ракурсу. Маніпуляції до роковин, наприклад до Дня Хрещення Русі та авіакатастрофи з МН-17.

Також експерти зазначають, що ІПСО стосуватимуться не лише України, а й країн Балтії та Молдови.

