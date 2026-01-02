Росія готує масштабний теракт з жертвами для дискредитації України — розвідка

Російські спецслужби готують масштабний теракт із численними жертвами, щоб остаточно поховати перспективу мирних переговорів. За даними Служби зовнішньої розвідки України, Москва розгорнула комплексну операцію, мета якої — дискредитувати Київ та зірвати дипломатичні зусилля, що наразі тривають за посередництва США.

СЗР розкрила плани Кремля щодо нової спецоперації

Українські розвідники фіксують, що після інцидентів із так званими атаками на резиденцію Путіна Кремль почав активно фальсифікувати інформаційне поле. Це робиться для того, щоб підготувати як внутрішнього російського споживача, так і західну аудиторію до ескалації.

Прогнози аналітиків СЗР невтішні: Кремль планує перейти від маніпуляцій у ЗМІ до прямої збройної провокації.

З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами, — наголошують у відомстві.

Читати на тему Готував теракти в ТРЦ та метро: СБУ викрили агента ФСБ у Києві Житель тимчасово окупованого Криму готував теракти у столиці.

Теракт на Різдво: де та коли Росія готує збройну провокацію з жертвами

Найбільш критичним періодом розвідники називають святкування Різдва за юліанським календарем (7 січня). Вибір дати не випадковий — Кремль прагне максимізувати емоційний ефект та використати релігійний фактор для мобілізації суспільства.

Основними цілями можуть стати:

культові споруди (церкви та храми);

об’єкти з високою символічною вагою як на території самої Росії, так і на тимчасово окупованих землях України.

Для того щоб переконати світ у провині України, Москва планує використати брудну технологію підкидання доказів. На місце майбутнього теракту вже готуються доставити уламки ударних безпілотників західного виробництва, які росіяни зібрали на лінії фронту.

Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під чужим прапором повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб, — пояснюють у СЗР.

Ця тактика не є новою для режиму Путіна. Аналітики нагадують, що подібні моделі внутрішнього тероризму неодноразово застосовувалися всередині РФ для зміцнення влади, а тепер ця кривава модель експортується назовні.

Служба зовнішньої розвідки звертається до вітчизняних та іноземних медіа з проханням зберігати холодний розум.

Журналістів закликають ретельно перевіряти будь-які сенсаційні матеріали, що оприлюднює російська сторона, та не ставати інструментом у поширенні ворожих фейків.

Нещодавно Служба безпеки України відзвітувала про успішну спецоперацію: затримано виконавців нещодавнього теракту в Дарницькому районі Києва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!