Теракт у Дарницькому районі Києва: СБУ затримала виконавців

Служба безпеки України та Національна поліція затримали виконавців теракту Києва в Дарницькому районі по гарячих слідах — читай у матеріалі, як це відбувалось.

Виконавців теракту 11 грудня було затримано — що відомо

СБУ та НПУ викрили трьох чоловіків, що здійснили подвійний акт тероризму у Києві 11 грудня. Після шостої години вчинення вибухів виконавців було затримано. Як повідомляє СБУ, фігуранти діяли за наказом російських спецслужб.

Всі троє затриманих — українці, родом Одеської та Донецької областей, віком 23, 25 та 27 років. Згідно з матеріалами справи, вони працювали різноробочими на будівництві та водночас шукали легкі гроші у телеграм-каналх, де їх і знайшов ворог.

Після отриманого наказу, фігуранти поділили між собою ролі, та придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних магазинах.

Після покупки та виготовлення СВП, вони розмістили вибухівки за тими координатами, які їм надали спецслужби РФ. Водночас поблизу цих пристроїв були встановлені мобільні телефони з метою трансляції та координації вибухів.

Обидва вибухи сталися у промисловій зоні, яку патрулювали співробітники Національної гвардії.

Перший вибух стався, коли поруч з вибухівкою проходили двоє нацгвардійців — як наслідок, один з них загинув, а інший військовослужбовець, а також охоронець, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Другий вибух відбувся дещо пізніше — коли прибули працівники правоохоронних органів на місце події, через що постраждали ще двоє працівників поліції.

СБУ та Нацполіція встановили виконавців та затримали їх за місцем проживання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

