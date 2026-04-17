Коли цвіте сакура в Дніпрі у 2026 і локації міста, де можна побачити весняну казку

Весна в Дніпрі приходить тихо, але впевнено — попри дощі, квітневу прохолоду і постійні обстріли. Уже другий рік великої війни змінює життя людей, забирає домівки.

Але є те, що не зупиняється ні за яких обставин — цвітіння сакур. На кілька коротких тижнів квітучі дерева перетворюють Дніпро на рожеву листівку.

Коли цвітуть сакури в Дніпрі та куди їхати, щоб помилуватися ними — список локацій та період цвітіння у матеріалі.

Коли цвіте сакура в Дніпрі

Зазвичай сакури в Дніпрі ( як і будь де) цвітуть зовсім недовго — приблизно з середини до кінця квітня, іноді до початку травня, якщо весна лишиться прохолодною.

Тож нам лишається усього 10-14 днів, щоб побачити, як сакури розкривають свою пелюстки і спіймати миттєвості цієї краси на фото.

І одразу невеличкий лайфхак: ранкове світло і години надвечір’я роблять квіти більш об’ємними і теплими на фото. Плюс в цей час може бути менше людей.

Куди їхати на сакури в Дніпрі

Якщо вскочити в поїзд чи автобус на Дніпро для тебе не проблема, занотуй собі локації, де в місті можна побачити сакури:

Алея сакур на території університету залізничного транспорту в Дніпрі — одна з найвідоміших міських локацій, де дерева утворюють акуратний квітучий коридор.

— одна з найвідоміших міських локацій, де дерева утворюють акуратний квітучий коридор. Ботанічний сад Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Сакури на Набережній Перемоги

Алея з двадцяти сакур біля пам’ятника Янгелю

Сакури в Новокодацькому парку — тут вони виглядають особливо контрастно: рожеві квіти на тлі зелених газонів і ялівцю.

— тут вони виглядають особливо контрастно: рожеві квіти на тлі зелених газонів і ялівцю. Сквер Героїв (біля проспекту Поля) — в цьому місці поруч із сакурами можна побачити крокуси та магнолії.

— в цьому місці поруч із сакурами можна побачити крокуси та магнолії. Проспект Петра Калнишевського

Сквер Усачова

Вулиця Сонячна Набережна

Якщо плануєш спіймати сезон, коли цвітуть сакури в Дніпрі, не зволікай, скоро настане пік цвітіння.

А ще у цей же період у місті цвітуть магнолії, форзиції, тюльпани — вони приємно доповнять твій маршрут.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!