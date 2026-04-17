Коли цвіте сакура в Дніпрі у 2026 і локації міста, де можна побачити весняну казку

Весна в Дніпрі приходить тихо, але впевнено — попри дощі, квітневу прохолоду і постійні обстріли. Уже другий рік великої війни змінює життя людей, забирає домівки.
Але є те, що не зупиняється ні за яких обставин — цвітіння сакур. На кілька коротких тижнів квітучі дерева перетворюють Дніпро на рожеву листівку.
Коли цвітуть сакури в Дніпрі та куди їхати, щоб помилуватися ними — список локацій та період цвітіння у матеріалі.
Коли цвіте сакура в Дніпрі
Зазвичай сакури в Дніпрі ( як і будь де) цвітуть зовсім недовго — приблизно з середини до кінця квітня, іноді до початку травня, якщо весна лишиться прохолодною.
Тож нам лишається усього 10-14 днів, щоб побачити, як сакури розкривають свою пелюстки і спіймати миттєвості цієї краси на фото.
І одразу невеличкий лайфхак: ранкове світло і години надвечір’я роблять квіти більш об’ємними і теплими на фото. Плюс в цей час може бути менше людей.
Куди їхати на сакури в Дніпрі
Якщо вскочити в поїзд чи автобус на Дніпро для тебе не проблема, занотуй собі локації, де в місті можна побачити сакури:
- Алея сакур на території університету залізничного транспорту в Дніпрі — одна з найвідоміших міських локацій, де дерева утворюють акуратний квітучий коридор.
- Ботанічний сад Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
- Сакури на Набережній Перемоги
- Алея з двадцяти сакур біля пам’ятника Янгелю
- Сакури в Новокодацькому парку — тут вони виглядають особливо контрастно: рожеві квіти на тлі зелених газонів і ялівцю.
- Сквер Героїв (біля проспекту Поля) — в цьому місці поруч із сакурами можна побачити крокуси та магнолії.
- Проспект Петра Калнишевського
- Сквер Усачова
- Вулиця Сонячна Набережна
Якщо плануєш спіймати сезон, коли цвітуть сакури в Дніпрі, не зволікай, скоро настане пік цвітіння.
А ще у цей же період у місті цвітуть магнолії, форзиції, тюльпани — вони приємно доповнять твій маршрут.
