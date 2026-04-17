Когда цветёт сакура в Днепре в 2026 году и локации города, где можно увидеть весеннюю сказку

Весна в Днепре приходит тихо, но уверенно — несмотря на дожди, апрельскую прохладу и постоянные обстрелы. Уже второй год большой войны меняет жизнь людей, забирает дома.
Но есть то, что не останавливается ни при каких обстоятельствах — цветение сакур. На несколько коротких недель цветущие деревья превращают Днепр в розовую открытку.
Когда цветут сакуры в Днепре и куда ехать, чтобы ими полюбоваться — список локаций и период цветения в материале.
Когда цветёт сакура в Днепре
Обычно сакуры в Днепре (как и где бы то ни было) цветут совсем недолго — примерно с середины до конца апреля, иногда до начала мая, если весна остаётся прохладной.
Так что у нас есть всего 10–14 дней, чтобы увидеть, как сакуры раскрывают свои лепестки, и поймать мгновения этой красоты на фото.
И сразу небольшой лайфхак: утренний свет и вечерние часы делают цветы более объёмными и тёплыми на снимках. Плюс в это время обычно меньше людей.
Куда ехать на сакуры в Днепре
Если для тебя не проблема сесть на поезд или автобус до Днепра, вот список локаций, где в городе можно увидеть сакуры:
- Аллея сакур на территории Университета железнодорожного транспорта в Днепре — одна из самых известных городских локаций, где деревья образуют аккуратный цветущий коридор.
- Ботанический сад Днепровского национального университета им. Олеся Гончара
- Сакуры на Набережной Победы
- Аллея из двадцати сакур возле памятника Янгелю
- Сакуры в Новокодацком парке — здесь они выглядят особенно контрастно: розовые цветы на фоне зелёных газонов и можжевельника.
- Сквер Героев (возле проспекта Поля) — здесь рядом с сакурами можно увидеть крокусы и магнолии.
- Проспект Петра Калнышевского
- Сквер Усачёва
- Улица Солнечная Набережная
Если планируешь застать сезон цветения сакур в Днепре, не откладывай — скоро наступит пик цветения.
А ещё в этот же период в городе цветут магнолии, форзиция, тюльпаны — они приятно дополнят твой маршрут.
