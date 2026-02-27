Когда цветут сакуры в Ужгороде 2026 и где гулять, чтобы увидеть розовую сказку

Украина – как твоя любимая книга: её хочется открывать снова и снова. И даже если ты уже видел цветение сакур в Ужгороде, тебя обязательно потянет вернуться, чтобы, любуясь нежными цветами, почувствовать спокойствие в душе и хотя бы на мгновение забыть о войне.

Когда цветут сакуры в Ужгороде и почему о поездке стоит задуматься уже сейчас – читай в материале.

Когда цветут сакуры в Ужгороде 2026

Каждый год в начале весны даже ленивых путешественников интересует одно – когда же зацветут сакуры в Ужгороде? Как правило, это происходит во второй половине апреля – в начале мая.

Если весна теплая, первые цветы можно увидеть уже после 10 апреля. Пик цветения – с 18 по 25 апреля, и длится он неделю–две, поэтому важно не пропустить этот момент.

Если же весна холодная, розовая сказка появится немного позже, и тогда сакуры зацветут в начале мая.

Откуда появились сакуры в Ужгороде

История сакур началась ещё в 1920-х годах, когда город был частью Чехословакии. Заболоченные места не подходили для многих растений, поэтому привезли японские вишни из Вены – они прекрасно прижились.

Хотя есть и другие интересные версии: говорят, что сакуры привез в Вену граф Другет ещё в XVII веке, или что местные жители тайком «позаимствовали» саженцы у японских послов во время визита к австрийскому императору Францу Иосифу I.

Где цветут сакуры в Ужгороде: список локаций

Ищи цветущие сакуры в разных уголках города. Район Галагов – первый в списке самых эффектных локаций: архитектура здесь прекрасно контрастирует с нежными цветами.

На набережной Независимости сакуры соседствуют с липовой аллеей, а на улице Довженко можно пройти через густые розовые туннели.

Самая старая и известная аллея – на улице Капитульной, а если хочется меньше туристов, стоит заглянуть на улицу Мытную.

Почему стоит уже сейчас планировать поездку, чтобы увидеть, как цветут сакуры в Ужгороде 2026

Если планируешь поездку – бронируй её заранее, потому что цены на отели в Ужгороде в апреле–мае стремительно вырастут, а билеты на поезда придётся ловить – они исчезают быстрее обычного.

Следи за фото в соцсетях, чтобы не пропустить начало цветения, и приезжай, чтобы сделать собственные фото и почти по-японски почувствовать удовольствие от созерцания момента. Это вдохновляет и даёт силы двигаться дальше.

