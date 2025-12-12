Теракт в Дарницком районе Киева: СБУ задержала исполнителей

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали исполнителей теракта Киева в Дарницком районе по горячим следам — читай в материале, как это происходило.

Исполнители теракта 11 декабря были задержаны — что известно

СБУ и НПУ разоблачили троих мужчин, совершивших двойной акт терроризма в Киеве 11 декабря. После шести часов совершения взрывов исполнителей было задержано. Как сообщает СБУ, фигуранты действовали по приказу российских спецслужб.

Все трое задержанных — украинцы, родом Одесской и Донецкой областей, 23, 25 и 27 лет. Согласно материалам дела, они работали разнорабочими на строительстве и вместе с тем искали легкие деньги в телеграмм-каналх, где их и нашел враг.

После полученного приказа фигуранты разделили между собой роли и приобрели составляющие к самодельным взрывным устройствам в разных магазинах.

После покупки и изготовления СВП они разместили взрывчатки по тем координатам, которые им предоставили спецслужбы РФ. В то же время вблизи этих устройств были установлены мобильные телефоны для трансляции и координации взрывов.

Читать по теме 200 дел с начала вторжения: СБУ о расследовании в отношении священников УПЦ МП Что известно о расследовании представителей УПЦ МП?

Оба взрыва произошли в промышленной зоне, патрулированной сотрудниками Национальной гвардии.

Первый взрыв произошел, когда рядом со взрывчаткой проходили двое нацгвардейцев — как следствие, один из них погиб, а другой военнослужащий, а также охранник, получили травмы разной степени тяжести.

Второй взрыв произошел несколько позже — когда прибыли сотрудники правоохранительных органов на место происшествия, из-за чего пострадали еще двое сотрудников полиции.

СБУ и Нацполиция установили исполнителей и задержали их по месту жительства. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт, повлекший гибель человека) злоумышленникам будет сообщено о подозрении.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента ФСБ, который готовил теракты в метро и ТРЦ — читай в материале, как это происходило.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!