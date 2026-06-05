Когда падают деревья — смотри одну из самых смелых украинских драм

Когда падают деревья — украинский фильм о любви, которая разбивается о жестокость маленького мира, где каждый шаг против правил имеет свою цену

Фильм затягивает в водоворот страсти, страха и бунта, оставляя после себя ощущение, будто внутри что-то надломилось вместе с героями.

Если вы только планируете его посмотреть — мы собрали для вас досье на это отмеченное престижными наградами и действительно впечатляющее украинское кино.

Когда падают деревья: о чём фильм

Когда падают деревья — дебютный полнометражный фильм украинского режиссёра и сценариста Марыси Никитюк. Картина вышла на экраны в 2018 году, а до этого состоялась её мировая премьера на престижном Берлинском кинофестивале.

Марыся Никитюк так говорила о своём творчестве:

“Когда я была подростком, то очень остро переживала конфликт с обществом. Как и многие — боролась с ветряными мельницами. Хотела изменить мир… И поэтому я хотела написать жуткий, жестокий роман, который показал бы тотальный ужас, в котором мы все живём. Эта книга должна была заставить мир содрогнуться от отвращения к самому себе.

И не так давно, во время работы над фильмом “Когда падают деревья”, я поняла, как много зла происходит вокруг… И если мир не содрогнулся от этих вещей и совсем не изменился после всех этих кошмаров, то он точно не содрогнётся от какой-то одной книги или даже фильма. Поэтому я решила искать в этой реальности надежду, хотя бы для себя”.

Как же жизненная позиция автора воплотилась в фильме? В центре сюжета — юная Лариса, которая живёт в провинциальном городке, где чужие взгляды значат больше собственных мечтаний.

Она влюбляется в татуированного бандита Шрама и готова рискнуть всем ради чувств, которые кажутся единственным глотком свободы среди удушающих болотных правил и предрассудков матери и бабушки.

Рядом взрослеет её маленькая сестрёнка Витка, которая наблюдает за этим миром с наивностью и постепенно теряет веру в сказки.

Каждое решение героев оставляет след, заставляя почти как собственные переживать их боль, надежду и отчаяние.

Главные герои и актёры фильма Когда падают деревья

Витка в исполнении Сони Халаимовой — не просто ребёнок в кадре. Она смотрит на всё вокруг широко раскрытыми глазами, но видит гораздо больше, чем хотелось бы взрослым. Через её взгляд мир фильма постепенно трещит по швам, обнажая страхи, ложь и скрытую боль.

Лариса, которую сыграла Анастасия Пустовит, горит так ярко, что обжигает всех вокруг. Она бросается навстречу чувствам, словно в тёмную воду, не думая о последствиях, и именно эта безрассудная искренность делает её невероятно живой. Её героиня не просит разрешения быть собой — она вырывает это право зубами. Пустовит не играет — она проживает роль.

Шрам в исполнении Максима Самчика напоминает грозовую тучу: рядом с ним всегда ощущается опасность, но за этой тьмой скрывается что-то одинокое и ранимое. Его резкие поступки выдают человека, который сам не знает, как выбраться из ловушки собственной жизни.

Каждый герой фильма несёт свою тревогу, свои поражения и надежды. Благодаря тому, что среди актёров немало непрофессионалов, создаётся ощущение, будто вы не смотрите кино, а подглядываете за чужими судьбами.

Как снимали Когда падают деревья

Основная часть съёмок проходила в городе Переяславе (тогда ещё Переяслав-Хмельницком) и его живописных окрестностях, а также в Киеве и Киевской области.

Режиссёр искала локации, которые передавали бы атмосферу запустения, но при этом сохраняли особую поэтичность: железнодорожные пути, заросшие леса, покосившиеся дома, размытые дороги и старые Жигули.

Оператором фильма стал польский кинооператор Михал Энглерт, известный по работе над многими европейскими картинами. Вместе они создали особый визуальный стиль на стыке социального реализма и магического сюрреализма.

Награды и отзывы критиков о фильме Когда падают деревья

Фестивальная история фильма оказалась яркой и насыщенной. Картина громко заявила о себе на Берлинале-2018, где претендовала на награду за лучший дебют и получила положительные отзывы международных критиков.

Работа Анастасии Пустовит принесла ей победу на Одесском международном кинофестивале и престижную награду Серебряный павлин на фестивале в Гоа.

В Украине на премии Золотая Дзига фильм получил награду за лучший монтаж и в целом собрал девять номинаций.

Всего картина завоевала пять побед и более двух десятков фестивальных и профессиональных наград, что закрепило за ней статус одной из самых заметных работ современного украинского кино.

Источник: Сutinsight.com.

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