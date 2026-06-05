Стиль жизни Шоу-биз

Когда падают деревья — смотри одну из самых смелых украинских драм

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2026, 13:00 4 мин.
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Фото IMDb

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